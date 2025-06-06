06 июня 2025, 20:00 Обновлено: 06 июня 2025, 02:11 Спорт Размер текста А А А Сенсационный чемпион Бундеслиги приехал в «Лужники»: Россия сражается с Нигерией. LIVE Футбол. Товарищеский матч. Россия — Нигерия. ОНЛАЙН Стефан Браун

close Григорий Сысоев/РИА Новости

Сборная России по футболу играет с одной из самых сильных африканских команд — Нигерией — в рамках товарищеского матча в московских «Лужниках». В составе сборной Нигерии выступает нападающий Виктор Бонифейс, который сенсационно стал чемпионом Германии в составе леверкузенского «Байера» в сезоне-2023/24. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025. Товарищеские матчи Матч не начался 06 июня 20:00 Россия 0 : 0 Нигерия Стадион «Лужники», Москва, Россия