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Сенсационный чемпион Бундеслиги приехал в «Лужники»: Россия сражается с Нигерией. LIVE

Футбол. Товарищеский матч. Россия — Нигерия. ОНЛАЙН

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Григорий Сысоев/РИА Новости
Сборная России по футболу играет с одной из самых сильных африканских команд — Нигерией — в рамках товарищеского матча в московских «Лужниках». В составе сборной Нигерии выступает нападающий Виктор Бонифейс, который сенсационно стал чемпионом Германии в составе леверкузенского «Байера» в сезоне-2023/24. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025. Товарищеские матчи
Матч не начался
06 июня 20:00
Россия
0 : 0
Нигерия
Стадион «Лужники», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
19:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня Россия сыграет с Нигерией в «Лужниках». Начало матча — в 20.00 мск.

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