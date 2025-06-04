Бывший игрок «Краснодара» рассказал, как Сафонову нужно строить карьеру

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о том, как Матвею Сафонову стоит планировать свою дальнейшую карьеру. Основной голкипер сборной России после перехода в французский «Пари Сен-Жермен» за сезон выиграл чемпионат и Кубок Франции, а также Лигу чемпионов, но при этом является вторым голкипером после итальянца Джанлуиджи Доннаруммы.

«Наверное, самым правильным решением будет ждать свой момент. Тем более даже в прошлом году, если разобраться, был шанс. Другое дело, что не во всех матчах результаты были в пользу Матвея. Где-то он очень хорошо сыграл, где-то похуже, в каких-то матчах не выручил. На данный момент ему лучше всего остаться, спокойно тренироваться, работать и ждать своего шанса. Он только пришел, провел первый год, достаточно быстро адаптировался. Чем больше он будет в команде, тем ему будет легче. На второй сезон ему, возможно, будет уже легче. Будет себя по-другому чувствовать, больше уверенности придет. Надо смотреть, а по прошествии времени будет видно. Если он будет в таком статусе еще два-три года, уже, наверное, нужно будет искать новый вариант. Но такого опыта он сейчас нигде не найдет», — считает Деменко.

Сафонов за сезон провел десять матчей в Лиге 1, отыграл четыре игры в Кубке Франции, включая полуфинал, а также дважды сыграл в Лиге чемпионов.

Ранее тренер Борис Игнатьев заявил, что есть основания говорить о том, что ЦСКА готов к чемпионству.