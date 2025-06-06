Сборная России объявила состав на матч с Нигерией, Сафонов стал капитаном

Сборная России назвала состав на матч с Нигерией, Сафонов сыграет с первых минут

Сборная России объявила стартовый состав на товарищеский поединок с национальной командой Нигерии. С капитанской повязкой российскую команду на поле выведет голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов.

Состав сборной России: Сафонов, Вахания, Мелёхин, Осипенко, Круговой, Батраков, Глебов, Миранчук, Глушенков, Комличенко, Мостовой.

Поединок пройдет в Москве на стадионе «Лужники», стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого назначен Алияр Агаев из Азербайджана.

Также в рамках июньского сбора национальная российская команда сыграет против соперников из Белоруссии в Минске. Игра запланирована на 10 июня.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

Ранее бывший игрок «Краснодара» рассказал, как Сафонову нужно строить карьеру.