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«Спартак» призвали больше доверять собственным воспитанникам

Экс-футболист Бояринцев: обидно, что мало наших ребят в «Спартаке»
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Антон Денисов/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что команде надо больше доверять своим воспитанникам, передает «Чемпионат».

«Нужны свои воспитанники. Они могут драться за честь клуба. Где все ребята из академии? Я же знаю, что они есть. Но ставка сделана на легионеров, а результатов нет», — сказал Бояринцев.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков.

Ранее стало известно, за сколько «Спартак» готов продать защитника.

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