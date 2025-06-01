«Спартак» призвали больше доверять собственным воспитанникам

Экс-футболист Бояринцев: обидно, что мало наших ребят в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что команде надо больше доверять своим воспитанникам, передает «Чемпионат».

«Нужны свои воспитанники. Они могут драться за честь клуба. Где все ребята из академии? Я же знаю, что они есть. Но ставка сделана на легионеров, а результатов нет», — сказал Бояринцев.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков.

Ранее стало известно, за сколько «Спартак» готов продать защитника.