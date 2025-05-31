Стало известно, за сколько «Спартак» готов продать защитника

Московский «Спартак» в предстоящее летнее трансферное окно может расстаться с защитником Алексисом Дуарте. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство красно-белых планирует выручить за своего игрока порядка €5-6 млн. Посредники предлагали услуги Дуарте нескольким клубам из Латинской Америки и Европы.

Рыночная стоимость Дуарте по данным Transfermarkt составляет €3 млн.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков.

Ранее «Оренбург» окончательно вылетел в Первую лигу.