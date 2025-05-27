Мостовой назвал место, куда бы пошел работать

Мостовой заявил, что пошел бы работать в штаб Станковича в «Спартаке»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в «Спартак-шоу» заявил, что был бы рад помочь сербскому специалисту Деяну Станковичу в его тренерском штабе.

По его словам, он способен отвечать за разный функционал в команде.

«Мы бы там разобрались, за что-нибудь я бы отвечал. Может быть, за атаку. Может быть, за середину поля», — заявил Мостовой.

В матче 30-го тура «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков. На пятом месте чемпионат закончило московское «Динамо», набрав 56 баллов.

Ранее стало известно, когда Валерия Карпина представят тренером «Динамо».