Стало известно, когда Карпина представят тренером «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин будет представлен в качестве наставника московского «Динамо» после июньской международной паузы. Об этом сообщил Иван Карпов.

По информации источника, официально 55-летний специалист вступит в должность тренера бело-голубых после 10 июня, когда завершится летний учебно-тренировочный сбор национальной команды. При этом договор между «Динамо» и Карпиным будет подписан до этой даты.

Карпин — главный тренер сборной России по футболу. Некоторое время он совмещал тренерство в национальной команде и «Ростове», однако из ростовского клуба он был уволен по ходу прошедшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

19 марта сборная России под руководством Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом. Летом российская команда сыграет два матча — 6 июня против сборной Нигерии, а через четыре дня после этой встречи — с Белоруссией.

Ранее были опубликованы детали соглашения Валерия Карпина с «Динамо».