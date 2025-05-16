Олимпийский чемпион заявил, что бог поцеловал Тутберидзе при рождении

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по борьбе в греко-римском стиле Роман Власов заявил в интервью «Газете.Ru», что у него вызывает восхищение известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Борец отметил, что у Тутберидзе есть тренерский талант от бога.

«Я восхищаюсь Этери Тутберидзе так же, как восхищаюсь экс-главным тренером сборной по художественной гимнастике Ириной Винер, главным тренером сборной по синхронному плаванию Татьяной Покровской и тренером по борьбе Дмитрием Миндиашвили. Наверное, бог поцеловал их при рождении в самую макушку.

Это талантливые люди, преданные своей профессии. Мое почтение, уважение и восхищение мастерам своего дела!» — сказал Власов.

Тутберидзе привела к золотой олимпийской медали Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову. Также под ее руководством стали серебряными призерками Олимпиады Евгения Медведева и Александра Трусова.

Кроме того, первой женщиной, исполнившей четверной прыжок на официальных взрослых соревнованиях, стала ученица Тутберидзе — бывшая россиянка, выступающая за Казахстан, Элизабет Турсынбаева.

Ранее олимпийский чемпион высказался о деградации фигуристов в России.