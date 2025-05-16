На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Олимпийский чемпион заявил, что бог поцеловал Тутберидзе при рождении

Борец Власов заявил, что восхищается талантом тренера Тутберидзе
close
РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по борьбе в греко-римском стиле Роман Власов заявил в интервью «Газете.Ru», что у него вызывает восхищение известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Борец отметил, что у Тутберидзе есть тренерский талант от бога.

«Я восхищаюсь Этери Тутберидзе так же, как восхищаюсь экс-главным тренером сборной по художественной гимнастике Ириной Винер, главным тренером сборной по синхронному плаванию Татьяной Покровской и тренером по борьбе Дмитрием Миндиашвили. Наверное, бог поцеловал их при рождении в самую макушку.

Это талантливые люди, преданные своей профессии. Мое почтение, уважение и восхищение мастерам своего дела!» — сказал Власов.

Тутберидзе привела к золотой олимпийской медали Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову. Также под ее руководством стали серебряными призерками Олимпиады Евгения Медведева и Александра Трусова.

Кроме того, первой женщиной, исполнившей четверной прыжок на официальных взрослых соревнованиях, стала ученица Тутберидзе — бывшая россиянка, выступающая за Казахстан, Элизабет Турсынбаева.

Ранее олимпийский чемпион высказался о деградации фигуристов в России.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами