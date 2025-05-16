Олимпийский чемпион высказался о деградации фигуристов в России

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по борьбе в греко-римском стиле Роман Власов заявил в интервью «Газете.Ru», что российское фигурное катание продолжает постепенно развиваться, несмотря на отстранение от международных соревнований с 2022 года.

«Мне кажется, что слово «деградация» не подходит. Конечно, сказывается отсутствие международных стартов, но процесс продолжается. Мы, россияне, не привыкли сдаваться и опускать руки. У нас есть время, чтобы осмыслить имеющиеся результаты, найти потенциал и продолжать огранку и шлифовку умений и навыков», — заявил Власов.

Олимпийский чемпион по борьбе выразил уверенность, что российские фигуристы вернутся на международную арену «сильнее, чем были» и что «победные традиции будут продолжены».

Чемпион мира подчеркнул, что внимательно следит за событиями в фигурном катании, поскольку его племянница профессионально занимается данным видом спорта.

«Я за нее очень сильно болею, а когда человек болеет за кого-то из своей семьи, ему становится интересно все, что касается этого вида спорта. Так что да, в фигурное катание я достаточно погружен», — отметил Власов.

Ранее олимпийский чемпион из России рассказал, как МОК разрушил его мечту.