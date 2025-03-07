«Восхищаюсь Тутберидзе»: олимпийский чемпион Власов — об Играх в США и шоу «Титаны»

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по борьбе в греко-римском стиле Роман Власов рассказал в интервью «Газете.Ru», будет ли выступать на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе — 2028, как ему помогает по жизни философия Этери Тутберидзе и почему участие в популярном шоу «Титаны» стало «ярчайшей страничкой» в его жизни.

«Функционеры МОК сделали невозможным выступление нашей команды»

— Чем вы сегодня занимаетесь?

— Воспитываю сыновей, полностью погрузился в семейную жизнь. Мой день расписан по минутам — бассейн, садик, школа раннего развития. Сейчас появилось больше свободного времени. Я участвую в различных социально-значимых проектах и уделяю время своей семье и близким.

— Вы завершили свою спортивную карьеру? Хотя вроде бы до сегодняшнего дня никаких заявлений об этом с вашей стороны не было.

— (Смеется). Нет. Я остаюсь в спорте. Изменился контингент, окружающий меня. Я даю мастер-классы. В разных городах встречаюсь с юными борцами, отрабатываю с ними технику борьбы. Мы много разговариваем. Не только о борьбе. Говорим о жизни, нравственных ценностях, анализируем истории великих борцов. В моем становлении очень важную роль играли тренеры, ярким примером для подражания был Александр Карелин. Преемственность в спорте имеет наиважнейшее значение. Теперь наступила моя очередь делиться опытом, раскрывать секреты успеха.

— При этом после победы на чемпионате мира — 2021 вы говорили: «Выиграю третью Олимпиаду и тогда закончу».

— 2021-й год стал для меня знаковым. Победа на чемпионате мира осчастливила и вдохновила меня. На этой волне успеха последовала победа на чемпионате России.

Я поддерживаю форму, тренируюсь в зале, но даже при хороших кондициях выступление на Олимпиаде стало невозможным. Не то чтобы я перестал мечтать. Обстоятельства оказались сильнее нас.

Я — майор Росгвардии, доверенное лицо президента России по подготовке к выборам. Перед парижской Олимпиадой мне исполнилось 32 года, это хороший возраст для активной спортивной деятельности. Но, как я сказал выше, функционеры Международного олимпийского комитета (МОК) сделали невозможным выступление нашей команды.

Я наблюдаю за событиями в мировом спорте. Радуюсь победам Михаина Лопеса: он выиграл свою пятую Олимпиаду в 42 года. Правда, у него другая весовая категория.

В нашей категории, в 77 кг, очень высокая конкуренция (Лопес свои последние награды завоевал в категории до 130 кг. — «Газета.Ru»). Я искренне восхищаюсь своими соперниками. Это мастера высочайшего класса. Это единомышленники и самые титулованные люди в борьбе. Хамид Сориан, Селчук Себи, Петер Басчи, Саед Абдвали, Артур Алексанян, Марк Мадсен, Михайн Лопес, Акжол Махмудов, Риза Каялп, Александр Чехиркин — непревзойденные атлеты! Гиганты мировой борьбы.

Мы шли рядом, несмотря на расстояния, нас объединяла общая цель. Не так много общались, не так часто встречались, но при всем при этом взаимно и безмерно уважали и будем уважать друг друга.

— То есть нет никакой надежды на то, чтобы увидеть вас на Играх в Лос-Анджелесе — 2028?

— Никогда не говори никогда (смеется)! Мне повезло, спортивная среда стала средой моего развития и становления. Время, проведенное на сборах, соревнованиях, мастер-классах, — самое счастливое для меня. Я очень рекомендую всем родителям знакомить своих маленьких детей с миром спорта. Спорт закаляет, воспитывает, мотивирует на качественный рост и всестороннее развитие личности.

«У Садулаева достаточно сил, чтобы взять третью золотую олимпийскую медаль»

— Как вы пришли в борьбу?

— Когда мне было шесть лет, в школу, где учился мой брат, пришел тренер Роденко Вячеслав Викторович для набора детей в свою группу. Мама работала в этой же школе заместителем директора по воспитательной работе. При встрече он убедил мою маму, что занятие борьбой развивает в подростках уверенность в себе. Брат Артем стал пропадать на тренировках, а я почувствовал себя обделенным. И стал настойчиво пробиваться в мир борьбы. Скажу так: мне повезло, я нашел себя. Борьба поглотила, стала смыслом моей жизни.

— Почему именно греко-римская?

— Потому что есть сибиряк по имени Александр Карелин. Для нас, мальчишек, он был кумиром, примером для подражания. Мы мечтали повторить его успехи! Тот, кто занимается или занимался борьбой, поймет меня: борьба — это особая конкурентная среда, в которой царит взаимное уважение. Несмотря на юный возраст, ты чувствуешь себя равным среди равных. Динамичный, понятный алгоритм и конкретные цели наполняют жизнь осознанным смыслом. В процессе достижения целей ты меняешься, в тебе прорастают зерна уверенности и самоуважения.

— У вас есть объяснение, почему вольники продолжают приносить нашей стране много медалей, а классики в последние годы несколько сдали?

— У нас сейчас смена поколений. Однако появляются новые имена! В начале февраля в Загребе прошел крупный международный рейтинговый турнир, в котором достойно отборолись Динислам Бамматов, Сергей Степанов, Артур Саргсян и взяли золото, Садык Лалаев, Сергей Кутузов и Марат Кампаров получили по бронзе. Больших титулов у них пока нет, но смотря на их выступление в Загребе, могу сказать, что они точно будут конкурировать с лучшими борцами мира. Уверен: у них все получится.

Можно порадоваться за наших братьев-вольников, которых ведет за собой Абдулрашид Садулаев.

Он показывает феноменальную борьбу, и, несмотря на все ограничения, которые лишили его не одного турнира, у Абдулрашида достаточно сил, чтобы выстоять и все-таки взять долгожданную третью золотую олимпийскую медаль. Он настоящий лидер, и его окружает команда профессионалов. Знаю, что он настроен бороться до победного конца, и я желаю ему вновь взойти на олимпийский пьедестал.

«Шоу «Титаны» — ярчайшая страничка в моей жизни»

— Одна из последних ваших активностей — шоу «Титаны». Вы рассказывали, что согласились на участие в проекте после просмотра первого сезона: «Я увидел во всем этом сходство со своей спортивной карьерой». Расскажите об этом подробнее

— Дело в том, что я живу в одном подъезде с олимпийским чемпионом по гимнастике Артуром Далалояном, и у меня была возможность из первых уст узнать о кухне этого проекта. Посмотрев первый сезон, я понял, что в этом проекте я смогу получить невероятные эмоции. Я подумал, что, если позовут, пойду. В итоге меня пригласили.

Шоу «Титаны» — ярчайшая страничка в моей жизни, возможность еще раз погрузиться в привычную для меня среду противоборства. Состояние перед испытаниями было схожим с тем, что я чувствовал перед выходом на борцовский ковер.

Я очень благодарен организаторам, что появился этот проект на телевидении. Из того, что я видел прежде, он для меня самый захватывающий! Я смотрел «Форт Боярд», «Большие гонки», но «Титаны» по накалу борьбы превзошел все виденные мной проекты.

Конечно, каждый из участников стремится побеждать. Конкуренция адская, но атмосфера доброжелательная. Есть командный дух и взаимная поддержка. Находиться на высоте, висеть на кольце, двигать автокран, нырять в песок — хорошая возможность проверить свой спортивный бэкграунд!

Оглядываясь назад, могу сказать, что я сделал все от себя зависящее, чтобы продержаться в проекте как можно дольше. Было неимоверно тяжело, но каждый раз я стремился преодолевать свои сомнения и слабости. Надеюсь, им не будет стыдно за мой итоговый результат (смеется).

«Восхищает внутренняя сила Тутберидзе. Она стойко игнорирует негатив»

— Знаю, что вас очень интересует фигурное катание. Говорят, что без международных стартов в российском фигурном катании наступила деградация, а как считаете вы?

— Я стал внимательно следить за фигурным катанием в связи с тем, что моя племянница выбрала для себя этот вид спорта. Я за нее очень сильно болею, а когда человек болеет за кого-то из своей семьи, ему становится интересно все, что касается этого вида спорта. Так что да, в фигурное катание я достаточно погружен (улыбается).

Мне кажется, что слово «деградация» не подходит. Конечно, сказывается отсутствие международных стартов, но процесс продолжается. Мы, россияне, не привыкли сдаваться и опускать руки. У нас есть время, чтобы осмыслить имеющиеся результаты, найти потенциал и продолжать огранку и шлифовку умений и навыков. Мы вернемся на международную арену сильнее, чем были. Уверен, победные традиции будут продолжены.

— Вы признавались, что восхищаетесь Этери Тутберидзе. С кем можно было бы сравнить Этери Георгиевну из мира борьбы?

— Я восхищаюсь Этери Тутберидзе так же, как восхищаюсь экс-главным тренером сборной по художественной гимнастике Ириной Винер, главным тренером сборной по синхронному плаванию Татьяной Покровской и тренером по борьбе Дмитрием Миндиашвили. Наверное, бог поцеловал их при рождении в самую макушку. Это талантливые люди, преданные своей профессии. Мое почтение, уважение и восхищение мастерам своего дела!

Очень интересен подход Этери Георгиевны. Я присматривался, пытаясь понять ее методику подготовки спортсменов и раскрыть для себя секреты ее успеха. Она не останавливается, уверен, что ее большие победы еще впереди.

Мне интересны конкурентные отношения, характерные для любого вида спорта. Этери — профессионал, строгий и требовательный тренер, который знает, чего хочет. Она растит чемпионов. Не любителей. Любители могут лицезреть соревнования сильнейших, лежа на диване. Этери растит чемпионов — таких же амбициозных и целеустремленных, как и она сама.

— Вы сказали, что брали что-то для себя у Тутберидзе в годы своей спортивной карьеры. Например?

— Восхищает ее внутренняя сила. За внешним спокойствием скрываются огромное волнение и беспримерный перфекционизм. Мне нравится, как стойко и сдержанно Этери Георгиевна игнорирует негатив, продолжая формировать и воспитывать чемпионок.

— В одном из интервью вы говорили, что «должен быть в спорте суровый подход тренера к своим воспитанникам, но другого пути нет». То есть иначе чемпионом не стать?

— Именно так. Подавляющая часть людей проходит через ожесточенную конкуренцию.

Спорт — это социальный лифт для тех, кто стремится к звездам. Хочешь изменить свою жизнь, сделай то, что не могут сделать другие. Преодолей себя. Докажи, что сможешь.

— В спорт своих детей не отдадите?

— Отдам обязательно (смеется).

— Им придется пройти через то, что прошли когда-то и вы: суровые тренировки, жестокая конкуренция. Готовы ли вы все это перенести как отец?

— Цена побед очень высока! Многочисленные травмы. Расшатанные нервы брата. Седые волосы моей мамы. Постоянное напряжение! Это обратная, невидимая сторона золотой олимпийской медали. Но выбор есть всегда. Каждый сам решает, нужна ему эта медаль или он обойдется без нее. Мне медаль была жизненно необходима с шестилетнего возраста.

— Кем вы видите себя через пять лет?

— Так далеко я не заглядываю. Решаю задачи по мере их поступления. Продолжаем функционировать! Как говорится: делай, что должно, и будь, что будет!