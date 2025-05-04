Названы два основных претендента на чемпионство в РПЛ

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и тренер Владислав Радимов оценил расклады в чемпионской гонке Российской премьер-лиги (РПЛ) и отметил, что есть только два основных претендента на золото. Его слова приводит «Советский спорт».

«Сейчас есть два основных претендента на чемпионство в РПЛ: «Краснодар» и «Зенит». Интересная гонка сейчас идет, как и в прошлом году. Для болельщиков очень интересно. Я за «Зенит» до конца, конечно, но у «Краснодара» сейчас больше очков. У кого больше очков, тот и фаворит», – сказал Радимов.

2Краснодар» после 27-ми сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея в активе 61 очко. «Зенит», который 4 мая вырвал победу у «Пари Нижнего Новгорода» благодаря дублю Александра Соболева, отстает от лидера на четыре балла.

На третьем месте идет московский ЦСКА, имеющий в активе 52 балла. Столичный «Спартак» набрал 51 очко и занимает четвертую строчку. Команда после того, как в 27-м туре РПЛ сыграла вничью с воронежским «Факелом», потеряла математические шансы на победу в национальном первенстве.

Ранее тренер ЦСКА Марко Николич удивился происходящему в РПЛ.