«Удивляет, что происходит»: в ЦСКА высказались о ничьей с «Ахматом»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после ничьей с грозненским «Ахматом» в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) признался, что удивлен происходящему в последних турах первенства. Его слова приводит пресс-служба армейского клуба.

«Спасибо болельщикам, которые пришли за нас сюда болеть. Также поздравляю «Ахмат» с завоеванным очком, которое очень важно им в борьбе за выживание. Больше нет желания что-либо обсуждать. Удивляет, что происходит в нескольких последних турах. Такого не было, когда я в первый раз тренировал в России», — заявил специалист.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл армейский клуб, на 9-й минуте отличился Секу Койта. Грозненцы сравняли на 33-й минуте благодаря голу Максима Самородова, ассистентом для которого выступил Георгий Мелкадзе.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Артем Чистяков.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб занимает третье место после этого поединка. В активе команды, которую тренирует Марко Николич, 52 балла. Грозненский клуб расположился в зоне стыковых матчей на 13-й строчке, у команды 24 очка.

В следующем туре РПЛ армейский клуб на домашнем стадионе примет лидера турнирной таблицы «Краснодар». Встреча состоится 10 мая, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Ахмат» на следующий день сыграет выездной поединок с тольяттинским «Акроном», который начнется в 14:00 мск.

Ранее «Спартак» лишился математических шансов на победу в РПЛ.