Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Спартак» лишился математических шансов на победу в РПЛ

«Спартак» потерял шансы на чемпионство в РПЛ за три тура до конца сезона
close
ФК «Спартак-Москва»

Московский «Спартак» после ничьи с воронежским «Факелом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) потерял математические шансы на победу в текущем розыгрыше национального первенства.

Поединок, который состоялся в Воронеже, завершился с результатом 1:1. Теперь на счету московской команды 51 очко, «Спартак» за три тура до конца чемпионата отстает от лидирующего «Краснодара» на десять баллов.

В оставшихся матчах «Спартаку» предстоит сыграть выездные матчи с московским «Динамо», самарскими «Крыльями Советов», а в заключительном туре национального первенства принять дома подмосковные «Химки».

Вторым в турнирной таблице идет петербургский «Зенит», в активе которого 54 балла. Команде Сергея Семака предстоит еще сыграть матч 27-го тура: 4 мая в 19:30 клуб на домашнем стадионе примет «Пари Нижний Новгород».

«Спартак» пока имеет равное количество баллов со столичным ЦСКА. Армейцы начали матч 27-го тура против грозненского «Ахмата» в 16:30 по московскому времени и уже ведут со счетом 1:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее было названо слабое место «Краснодара».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами