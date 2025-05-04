«Спартак» лишился математических шансов на победу в РПЛ

«Спартак» потерял шансы на чемпионство в РПЛ за три тура до конца сезона

Московский «Спартак» после ничьи с воронежским «Факелом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) потерял математические шансы на победу в текущем розыгрыше национального первенства.

Поединок, который состоялся в Воронеже, завершился с результатом 1:1. Теперь на счету московской команды 51 очко, «Спартак» за три тура до конца чемпионата отстает от лидирующего «Краснодара» на десять баллов.

В оставшихся матчах «Спартаку» предстоит сыграть выездные матчи с московским «Динамо», самарскими «Крыльями Советов», а в заключительном туре национального первенства принять дома подмосковные «Химки».

Вторым в турнирной таблице идет петербургский «Зенит», в активе которого 54 балла. Команде Сергея Семака предстоит еще сыграть матч 27-го тура: 4 мая в 19:30 клуб на домашнем стадионе примет «Пари Нижний Новгород».

«Спартак» пока имеет равное количество баллов со столичным ЦСКА. Армейцы начали матч 27-го тура против грозненского «Ахмата» в 16:30 по московскому времени и уже ведут со счетом 1:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее было названо слабое место «Краснодара».