Дубль Соболева принес «Зениту» победу над «Пари НН»

Петербургский «Зенит» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл нижегородский клуб, на 14-й минуте отличился Вячеслав Грулев. «Зенит» сумел сравнять только во втором тайме, на 54-й минуте гол оформил Александр Соболев, а на 83-й минуте форвард оформил дубль.

По ходу встречи «Зенит» потерял футболиста Вендела из-за травмы, игрок покинул поле на 57-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которой был назначен Сергей Карасев.

«Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 57 очков. Команда на четыре балла отстает от лидирующего «Краснодара», который свой матч 27-го тура РПЛ уже сыграл. Нижегородская команда расположилась в зоне стыковых матчей на 14-й позиции, имея в активе 23 балла.

В следующем туре РПЛ петербургский клуб сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо» 10 мая. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. «Пари НН» дома 12-го числа примет самарские «Крылья Советов», начало поединка — 19:00 мск.

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