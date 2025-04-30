«Ростов» сыграет со «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России

«Ростов» и «Спартак» сыграют в финале Пути регионов Кубка России

В финале Пути регионов Кубка России сыграют «Ростов» и московский «Спартак».

В полуфинальных встречах «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1, а «Ростов» оказался сильнее «Локомотива» — 2:0.

Встреча «Ростова» и «Спартака» состоится 13-го числа. Победитель сразится в суперфинале против победителя финальной пары Пути РПЛ, где играют петербургский «Зенит» и ЦСКА.

Первая встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Первый гол в этой игре забил Матео Кассьерра с пенальти на 17-й минуте. На 23-й минуте взятие ворот Андрея Мостового было отменено из-за фола в нападении, но на 57-й минуте он реализовал пенальти.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ответная встреча состоится 14 мая на стадионе «ВЭБ Арена».

Ранее сообщалось, что Юрий Семин может вернуться в «Локомотив».