Семин может вернуться в «Локомотив»

«Чемпионат»: Семин — один из кандидатов на пост главного тренера «Локомотива»

Российский специалист Юрий Семин может вернуться в московский «Локомотив». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

«У Семина отличные отношения с Борисом Ротенбергом и Маринато Гильерме, которые, с большой вероятностью, займут руководящие посты в клубе. Также есть вариант, при котором Семин займет пост в руководстве клуба», — заявил собеседник.

Источник утверждает, что 77-летний специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера команды.

Встреча 1/2 финала Пути регионов Кубка России между «Локомотивом» и «Ростовом», которая состоялась на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Первый гол в этой игре забил Максим Осипенко с пенальти на 27-й минуте. На 50-й минуте взятие ворот Николая Комличенко было отменено из-за положения «вне игры», но на 87-й минуте второй раз поразить сетку ворот Антона Митрюшкина удалось Егору Голенкову.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» может уволить главного тренера при одном условии.