Дркушич и Лукин столкнулись головами при подаче углового. Медики вышли на поле.
Мостовой пробил из-за штрафной, Тороп перевел мяч через перекладину.
Начался второй тайм.
Перерыв. Отдохнем 15 минут.
Глебов после подачи углового пробил головой по воротам «Зенита», но Адамов легко мяч в руки забрал.
У Кисляка проблемы с рукой. Сейчас доктора ее заматывают ему. Неудачно Кисляк упал после борьбы с Горшковым.
Кассьерра пытался подставить ногу под прострел от Вендела, но толком не получилось у него пробить.
Прострел в штрафную «Зенита» не привел к опасному моменту.
Навес в штрафную «Зенита» не привел к опасному моменту.
Гонду пробил метров с 16. Тороп в прыжке поймал мяч.
Глебов оказался в штрафной «Зенита» в выгодной позиции, но удар у него не получился. Мяч легко в руки забрал Адамов.
Луис Энрике решил в касание пробить с угла штрафной. Выше ворот.
Дркушич неожиданно пробил в ближний угол. Тороп упал и забрал мяч в руки.
ЦСКА пытается отодвинуть игру от своих ворот.
Нарушал правила Мостовой на Гаиче в атаке, мяч не засчитан. 1:0.
ГООООООЛЛЛЛЛ!!!!! Мостовой забил второй мяч в ворота ЦСКА. Отлично он открылся под передачу, пробил с линии точно в угол. Не вытащил Тороп. Но судья смотрит, не было ли фола в атаке.
Горшков и Обляков поборолись в подкате за мяч. Горшкову досталось по ногам, но уже поднялся игрок «Зенита». Все с ним хорошо.
Вендел пробил с острого угла, но мяч попал в сетку с внешней стороны. Еще один хороший момент.
ГОООЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! Из-за штрафной Зделар пробил по воротам ЦСКА мяч после рикошетов от Бистровича и Лукина залетел в ворота, а Тороп уже в другом углы был. Интересно, что последним из игроков «Зенита» мяча коснулся Кассьерра. Тройной рикошет и 1:0 впереди «Зенит».
У ЦСКА пока не было опасных подходов к воротам «Зенита». Да и у «Зенита» кроме углового и заблокированного удара ничего не было.
Угловой у ворот «Зенита» не привел к опасному моменту.
Гаич получил желтую карточку за фол на Мостовом.
На повторе видно, что заблокировал удар Мостового Кисляк рукой. Но арбитр посчитал, что нарушения правил не было.
Мостовой пробил по воротам, но удар был заблокирован.
«Зенит» держит мяч, но без особого продвижения к воротам.
Сразу два игрока «Зенита» лежат в центре поля. Кажется, без серьезных последствий. Заряжены игроки ЦСКА на борьбу.
Матч начался!
«Зенит»: Адамов, Алип, Нино, Дркушич, Горшков, Вендел, Зделар, Мостовой, Луис Энрике, Гонду, Кассьерра.
ЦСКА: Тороп, Абдулкадыров, Лукин, Мойзес, Гаич, Бистрович, Пьянич, Кисляк, Обляков, Глебов, Гуарирапа.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию первого финального матча Пути РПЛ Кубка России между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА.