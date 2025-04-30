«Ростов» вышел в финал Пути регионов Кубка России

«Ростов» обыграл «Локомотив» со счетом 2:0 и вышел в финал Пути регионов КР

В матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Ростов» обыграл московский «Локомотив».

Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Первый гол в этой игре забил Максим Осипенко с пенальти на 27-й минуте. На 50-й минуте взятие ворот Николая Комличенко было отменено из-за положения «вне игры», но на 87-й минуте второй раз поразить сетку ворот Антона Митрюшкина удалось Егору Голенкову.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Благодаря этой победе, «Ростов» вышел в финал нижней сетки, где сыграет с московским «Спартаком», который оказался сильнее «Динамо» со счетом 2:1.

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