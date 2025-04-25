«Реал» обвинил судей в неприязни к клубу

Мадридский «Реал» на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором отметил, что арбитры, назначенные на финальный матч Кубка Испании по футболу, показывают враждебность и неприязнь по отношению к команде.

«Эти демонстрации еще раз показывают явную враждебность этих судей в отношении «Реала». Мы надеемся, что RFEF и органы, ответственные за судейство, поступят соответствующим образом, приняв меры для защиты престижа институтов, которые они представляют», — говорится в заявлении.

Ранее «Реал» отменил тренировку перед финалом Кубка Испании, а также назначенный на этот матч Рикардо де Бургос Бенгоэчеа заплакал на пресс-конференции.

24 апреля ведущие клубного телевидения «Реала» раскритиковали выбор арбитра на решающий матч. Бенгоэчеа обвинили в том, что при его судействе «Реал» выступает хуже, чем «Барселона», а также что из-за, по мнению, его работы на VAR мадридцы не смогли обыграть «Атлетико» в февральской игре.

Финал Кубка Испании состоится 26 апреля в Севилье. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Ранее «Краснодар» удержал победу в матче с «Динамо» в РПЛ.