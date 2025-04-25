«Краснодар» удержал победу в матче с «Динамо» в РПЛ

«Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Махачкале, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Уже на 6-й минуте первый гол «Краснодара» забил Мозес Кобнан. На 25-й минуте счет сравнял Мохаммад Хоссейннежад, но на 45-й Жоао Батчи снова вывел «быков» вперед. На 65-й минуте Эдуард Сперцян сделал счет 3:1, а затем на 79-й не забил пенальти. На 80-й минуте красную карточку получил игрок «Краснодара» Диего Коста получил красную карточку.

На 86-й минуте Кирилл Зинович сделал разницу минимальной, а на 101-й минуте голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев отразил пенальти в исполнении Гамида Агаларова.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» теперь имеет 58 очков. Отрыв от «Зенита» снова стал пять баллов, но у петербуржцев есть игра в запасе. «Динамо» занимает 10-ю строчку с 27 очками.

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