Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чемпионка мира назвала Камилу Валиеву очень сильным человеком

Гимнастка Стубайло пожелала Камиле Валиевой удачи с возвращением в спорт
close
Александр Вильф/РИА Новости

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике, ведущая «Матч ТВ» и ТНТ Анжелика Стубайло в интервью «Газете.Ru» заявила, что не готова оценить, сможет ли фигуристка Камила Валиева вернуться в свои лучшие кондиции после долгого перерыва из-за дисквалификации, однако пожелала ей удачи.

«Я не эксперт в фигурном катании. Могу только пожелать удачи Камиле и сказать, что она очень сильный человек», — сказала Стубайло.

В настоящий момент Валиева отбывает четырехлетнюю дисквалификацию за допинг, которая завершится 25 декабря 2025 года.

Ученица Этери Тутберидзе является действующей обладательницей трех мировых рекордов — по баллам за выступление в короткой программе, произвольной программе, а также по сумме баллов.

Стубайло рассказала, что хорошо знакома с другой фигуристкой — двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Стубайло назвала ее очень разносторонней и талантливой личностью, а также выразила желание прийти на интервью к Медведевой в ее YouTube-шоу «БеС комментариев».

Ранее чемпионка мира отказалась дать совет Загитовой, но пожелала ей удачи во всех начинаниях.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами