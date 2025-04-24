Чемпионка мира назвала Камилу Валиеву очень сильным человеком

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике, ведущая «Матч ТВ» и ТНТ Анжелика Стубайло в интервью «Газете.Ru» заявила, что не готова оценить, сможет ли фигуристка Камила Валиева вернуться в свои лучшие кондиции после долгого перерыва из-за дисквалификации, однако пожелала ей удачи.

«Я не эксперт в фигурном катании. Могу только пожелать удачи Камиле и сказать, что она очень сильный человек», — сказала Стубайло.

В настоящий момент Валиева отбывает четырехлетнюю дисквалификацию за допинг, которая завершится 25 декабря 2025 года.

Ученица Этери Тутберидзе является действующей обладательницей трех мировых рекордов — по баллам за выступление в короткой программе, произвольной программе, а также по сумме баллов.

Стубайло рассказала, что хорошо знакома с другой фигуристкой — двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Стубайло назвала ее очень разносторонней и талантливой личностью, а также выразила желание прийти на интервью к Медведевой в ее YouTube-шоу «БеС комментариев».

Ранее чемпионка мира отказалась дать совет Загитовой, но пожелала ей удачи во всех начинаниях.