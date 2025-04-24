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Чемпионка мира отказалась дать совет Загитовой, но пожелала ей удачи во всех начинаниях

Гимнастка Стубайло назвала Загитову очень красивой девушкой
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике, ведущая «Матч ТВ» и ТНТ Анжелика Стубайло рассказала в интервью «Газете.Ru», что пока не готова давать советы Алине Загитовой по поводу работы на телевидении.

Загитова работала ведущей на Первом канале, однако периодически подвергалась критике из-за проблем с речью.

«Могла бы я что-то посоветовать Загитовой? Я не на таком уровне в своей профессии, чтобы давать кому-то советы. Алина — известнейшая спортсменка и очень красивая девушка, желаю ей удачи во всех начинаниях», — сказала Стубайло.

Гимнастка завершила спортивную карьеру в 2022 году. После этого Стубайло поступила в Академию «Матч ТВ», выучилась на спортивного журналиста и получила приглашение на работу. Она работает в эфире программы «Все на Матч», а также участвует в съемках Youtube-шоу «Это хоккей, брат!».

Помимо спортивного телевидения, Стубайло работает на телеканале ТНТ, где является ведущей программы «Утро. ТНТ». Гимнастка отметила, что ей особенно помог освоиться на новом месте ведущий Максим Васильчук, с которым они работали вместе на «Матч ТВ».

«Команда «Утро.ТНТ» очень дружная. Я человек коммуникабельный, легко вливаюсь в любой коллектив. С ребятами можем видеться и вне съемок, когда находим время.

Но отдельное спасибо хочу сказать Максиму Васильчуку. Мы работали вместе на канале «Матч ТВ», он помогал и подсказывал мне в начале моего телевизионного пути. Нам очень легко и приятно работать вместе — теперь и на проекте «Утро. ТНТ», — рассказала чемпионка мира.

Ранее чемпионка мира раскрыла два главных совета от Дмитрия Губерниева.

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