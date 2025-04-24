Чемпионка мира назвала Евгению Медведеву очень разносторонней и приятной в общении

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике, ведущая «Матч ТВ» и ТНТ Анжелика Стубайло рассказала в интервью «Газете.Ru» о желании прийти на интервью к фигуристке Евгении Медведевой, которая ведет свое YouTube-шоу «БеС комментариев», где общается с известными спортсменами, комиками и другими медийными личностями.

«С Женей мы хорошо знакомы. Она очень разносторонняя, талантливая и красивая девушка. Уважаю ее как спортсменку. Женя очень приятна в общении. С удовольствием приду на интервью к ней, если пригласит», — сказала Стубайло.

YouTube-канал Медведевой насчитывает уже 111 тысяч подписчиков. К ней на интервью приходили такие известные спортсмены, как Александра Трусова (выпуск собрал 1,2 млн просмотров), Оксана Домнина (319 тысяч), Елизавета Туктамышева (306 тысяч) и Илья Авербух (170 тысяч).

Также Медведева брала интервью у известных комиков — таких, как Зоя Яровицына, Вика Складчикова, Иван Абрамов, Надя Джабраилова.

Ранее чемпионка мира отказалась дать совет Загитовой, но пожелала ей удачи во всех начинаниях.