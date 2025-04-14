«Овечкину стоит поставить памятник»: интервью с гимнасткой Анжеликой Стубайло

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике, ведущая телеканала «Матч ТВ» и шоу «Утро. ТНТ» Анжелика Стубайло рассказала в интервью «Газете.Ru», как жила в одной комнате с Диной и Ариной Авериными, какие советы получила от Дмитрия Губерниева на старте своей карьеры и почему могла бы успешно работать в паре с Артемом Дзюбой. Также чемпионка мира отметила, что Александр Овечкин заслуживает памятника за свой рекорд, и назвала Ирину Винер настоящим гением.

«Ирина Винер остается моим идеалом»

— Вы начали заниматься гимнастикой в Волгограде, но затем вас заметили и пригласили в Центр Олимпийской подготовки под руководством Ирины Винер. Насколько сложно было пробиться туда? И как вам это удалось?

— Начнем с того, что это была моя мечта — тренироваться под руководством Ирины Александровны Винер. Как удалось? Знаете, мой путь в гимнастике — это череда чудес. Все шло так, как будто кто-то сверху руководил.

Однако мой путь был совсем непростым. Да, я была талантливым ребенком, открытым, харизматичным, с хорошими природными данными. Но мой путь не был легким, испытаний было достаточно, я много работала. Моя любовь к гимнастике не зависела от результатов.

— Какие у вас остались личные впечатления от работы с Ириной Винер? Каким она была тренером для вас?

— Об этом человеке могу говорить бесконечно. Я мечтала, чтобы она увидела меня на ковре, я всегда была уверена, что между нами связь. Я боготворила Ирину Александровну до знакомства, и до сих пор эта женщина остается моим идеалом. Именно она поверила в совсем молодую неопытную гимнастку, именно Ирина Александровна доверила мне встать в состав рядом с олимпийскими чемпионками и чемпионками мира.

Я безмерно благодарна ей за это. Она гениальный тренер — это не громкие слова, ей действительно даровано сверху видеть и чувствовать по-особому. Да, Ирина Александровна — очень строгий тренер, но иначе никак. Я и сама очень строга к себе во всем.

Сейчас у нас с Ириной Александровной самые теплые отношения. Я всегда могу посоветоваться с ней, обсудить ситуацию. Она — друг.

— Ирина Винер в прошлом году ушла со всех постов, связанных с художественной гимнастикой. Понимаете ли вы это решение? Как вы объясняете его?

— Я твердо убеждена, что любое решение, принятое Ириной Александровной — это мудрое решение. Не считаю возможным даже пытаться анализировать его. Она всегда поступает обдуманно и правильно.

— Вы завоевали два золота чемпионата мира в составе сборной России, но на Олимпийские игры в Токио не поехали. Почему так случилось? Какую роль это сыграло в вашей жизни?

— Да, Олимпийские игры — моя несбывшаяся мечта. Но и здесь, видимо, получилось так, как должно было быть. Я готовилась к играм в составе сборной, когда объявили, что Олимпиада отменена. Это был удар, конечно. Я сделала две операции на коленных суставах, быстро восстановилась и настроилась на этот олимпийский цикл, но…

Я все равно считаю свой спортивный путь невероятно достойным. Я стояла на пьедестале чемпионата мира, поднимали флаг моей страны, звучал родной гимн — это была красивая точка в моей карьере.

— В 2022 году вы приняли решение завершить карьеру. Это было связано с отстранением российских спортсменов от международных соревнований или вы в любом случае собирались уходить?

— Я в любом случае планировала закончить спортивную карьеру после Олимпийских игр. Я понимала, что мои колени не выдержат, что здоровье — это самое важное.

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«Аверины взяли шефство надо мной»

— Россиян все чаще допускают выступать под нейтральным флагом. Как вы думаете, стоит ли соглашаться нашим гимнасткам выступить на таких условиях?

— Я знаю, что выступать на международных соревнованиях, чемпионатах Европы, мира, Олимпиаде — это то, о чем мечтают все профессиональные спортсмены. Да, собственно, это и есть то, ради чего преодолеваются все трудности, травмы, психологические драмы. Вся жизнь спортсмена ориентирована на высшие достижения. Наших гимнасток знает весь мир, знает и ценит. И все — даже наши соперники — ждут российских художниц на международных стартах. Поэтому да, я считаю, что им надо там выступать и побеждать. А родной гимн будут петь зрители всей нашей страны.

— Вы рассказывали, что первые полгода в Москве жили в одной комнате с Диной и Ариной Авериными. Чем вам запомнился тот период? Происходили ли какие-то забавные истории? Насколько быстро нашли общий язык с девочками?

— О Дине и Арине только очень теплые и веселые воспоминания. Я приехала в Центр Олимпийской подготовки в 11 лет. У нас с девочками сразу возникла взаимная симпатия, они были старше на три года и взяли шефство надо мной. Я очень им благодарна. Я научилась у них многому — как на гимнастическом ковре, так и в жизни. Мы весело проводили время вне тренировок: катались на санках, ходили в торговый центр, придумывали смешные игры и бесконечно снимали забавные видео.

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— Вы поддержали решение Авериных завершить карьеру и отмечали, что пора дать дорогу молодым. На ваш взгляд, кто из юных гимнасток мог бы заменить Авериных?

— Дина и Арина прошли очень длинный и успешный спортивный путь. И, конечно, ресурс и физический, и психологический не вечен. Их решение закончить спортивную карьеру совершенно закономерно, тут вопросов быть не может. А молодых и талантливых гимнасток у нас очень много. Я порой ловлю себя на мысли: «А есть ли предел развитию, усложнению художественной гимнастики?» Глядя на программы молодых гимнасток, понимаю, что этот процесс бесконечен.

— Бриллиант сборной России Лала Крамаренко получила травму, перенесла операцию и не исключает возможность завершения карьеры. Насколько большой потерей стал бы ее уход из спорта? Верите ли вы, что она сможет вернуться на прежний уровень?

— Лалу знаю с детства. Помню ее феноменальные повороты, когда она была совсем ребенком. И потом я видела, как Лала расцветала, превращалась в женственную, артистичную гимнастку под руководством Ирины Александровны Винер. Нагрузки, конечно, колоссальные. Это для зрителя все плавно, красиво, легко, а сколько за этим труда, слез, боли... Не знаю, какое окончательное решение примет Лала, но она как спортсмен уже завладела сердцами миллионов поклонников. И это самое главное.

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«Дзюба остроумный и, самое главное, не лишен самокритичности»

— Вы смогли успешно найти себя в жизни после спорта — на телевидении. Как вам удалось стать популярной ведущей «Матч ТВ»?

— До популярной телеведущей мне еще очень далеко (улыбается). После окончания спортивной карьеры была некоторая растерянность — чем заняться, где реализовать весь свой творческий потенциал? Логично, что было приглашение на тренерскую работу. Но сама себе я откровенно призналась, что не готова быть в зале 24/7, а иначе там нельзя.

Как-то в разговоре Ирина Александровна бросила фразу: «С твоей внешностью на телевидение надо». И вот опять чудо — случай. Увидела объявление о наборе в Академию «Матч» на курс спортивного журналиста. Подумала, спорт — это родное, знакомое, интересное, отправила видеовизитку, и очень скоро мне прислали приглашение на обучение. Вот тут и случилась любовь — любовь к телевидению. Очень повезло с преподавателями, курс в Академии стал стартовой площадкой для меня.

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После окончания я сразу получила приглашение от канала «Матч ТВ». Сначала я вела выпуски новостей, а уже через три месяца состоялись пробы в передаче «Все на Матч». Адреналин от прямых эфиров — как я по нему скучала! Очень похоже по ощущениям с выступлениями на больших соревнованиях. Я стала самой юной ведущей на канале «Матч ТВ». Спасибо всем моим коллегам, которые тепло поддерживали, помогали исправить ошибки, делились опытом.

— Вы работаете в студии программы «Все на Матч». Появился ли у вас любимый футбольный клуб в России и за рубежом? А любимые футболисты?

— Вот футбол — это было самое сложное в работе на «Матч ТВ». Начался чемпионат мира, и все было построено на футболе. Десятки незнакомых, труднопроизносимых фамилий, терминология, названия команд, структура клубов, правила — все это в режиме нон-стоп, работала с четырех утра. Мой любимый футболист, конечно же, Криштиану Роналду!

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— Недавно Артем Дзюба установил рекорд по голам за сборную России, а также по количеству забитых мячей за всю карьеру среди российских футболистов. Достоин ли он государственной награды за такие достижения, на ваш взгляд?

— Артем Дзюба — талантливый футболист. О государственной награде не мне решать, но то, что он заслуживает уважения за преданность любимому виду спорта, — это бесспорно!

— Дзюба — один из самых медийных спортсменов России. Как вы думаете, получилось бы у него стать ведущим? И хотели бы вы поработать с ним вместе?

— А почему нет? У него в медийной сфере неплохо получается. Он веселый, позитивный, нравится зрителю. Остроумный и, самое главное, не лишен самокритичности. Поработать вместе — с удовольствием. Думаю, по харизме и чувству юмора мы бы совпали.

«Овечкину стоит поставить памятник, он символ спортивной победы»

— Помимо футбола, вы обсуждаете хоккей в проекте «Это хоккей, брат!». Есть ли у вас любимая хоккейная команда? Поддерживаете ли вы какую-либо команду в плей-офф КХЛ, который сейчас проходит?

— Вы знаете, я влюбилась в этот вид спорта как раз за время работы в проекте «Это хоккей, брат!». Этот проект вообще помог мне еще больше раскрепоститься перед камерой, расслабиться, импровизировать. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех организаторов проекта и моих дорогих коллег, экспертов. Они научили меня видеть хоккей с правильного ракурса, видеть красоту в этом виде спорта.

Плей-офф очень напряженный в этом сезоне. Будет жаль любую команду, которая вылетит, но это спорт.

— Следили ли вы за погоней Александра Овечкина за рекордом Гретцки? На ваш взгляд, что этот рекорд значит для мирового хоккея?

— Конечно! Я очень ждала рекорда Александра Овечкина. Он легенда. Это круто, что самый великий хоккеист в мире — русский! И что этого рекорда ждала не только наша страна, а весь мир! Победа нашего Александра Великого повлияет на обстановку в мире спорта в пользу наших спортсменов. Россия — страна чемпионов!

— Стоит ли поставить Овечкину памятник в России за такое достижение, на ваш взгляд?

— Памятник Александру Овечкину стоит поставить не только или не столько за этот рекорд, а просто за то, что он великий спортсмен. Он символ спортивной победы.

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— Помимо спортивного телевидения, вы также активно работаете на канале ТНТ. 1 апреля проект «Утро. ТНТ», ведущей которого вы являетесь, отметил ровно год с момента запуска. Кто из гостей вам особенно запомнился?

— Да, уже год, как дружная и невероятно талантливая команда «Утро.ТНТ» радует зрителей и знакомит со звездными гостями. Очень много интересных людей побывало у нас в студии за это время, поэтому трудно выделить кого-то одного.

— За этот год состав ведущих «Утро. ТНТ» заметно изменился. Со всеми коллегами удалось сработаться? Возможно, с кем-то из ведущих дружите и общаетесь вне съемочной площадки?

— Как я уже сказала, команда «Утро.ТНТ» очень дружная. Я человек коммуникабельный, легко вливаюсь в любой коллектив. С ребятами можем видеться и вне съемок, когда находим время. Я дружу со всеми.

Но отдельное спасибо хочу сказать Максиму Васильчуку. Мы работали вместе на канале «Матч ТВ», он помогал и подсказывал мне в начале моего телевизионного пути. Нам очень легко и приятно работать вместе — теперь и на проекте «Утро. ТНТ».

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— В прошлом году в разговоре с «Газетой.Ru» вы сказали: «Я всегда хотела реализовывать свои творческие ресурсы, и проект «Утро.ТНТ» идеально для этого подходит». Как сейчас, спустя год, вы оцениваете свои навыки и уровень мастерства?

— Спасибо за внимание к моим предыдущим интервью. Все верно. Я и сейчас повторю слово в слово: обожаю всю команду «Утро.ТНТ» и продолжаю учиться безостановочно. Этот проект помог мне максимально раскрепоститься. Интервью — это отдельный жанр, которому я учусь и который мне очень интересен. Ну и если кому-то понадобится моя помощь — я с удовольствием помогу.

«Губерниев дал мне много советов»

— Вы отмечали, что Дмитрий Губерниев хвалил вас на самом раннем этапе вашей карьеры на телевидении. Какое у вас отношение к нему как к человеку и профессионалу? Продолжаете ли вы общаться?

— После очередного выпуска новостей Дмитрий Губерниев подошел ко мне и сказал: «Молодец, мне понравилось». Представляете, что я почувствовала в этот момент? Его поддержка придала мне сил и уверенности. А потом мне посчастливилось вести спортивное мероприятие в паре с Дмитрием. У нас сложились теплые дружеские отношения. Я считаю его профессионалом с большой буквы. У него можно и нужно учиться.

Дмитрий дал мне много советов. Главные: постоянно работать над собой и меньше краситься на эфиры (улыбается).

— Ранее Губерниев также давал советы Алине Загитовой, которая работала ведущей на Первом канале, но подвергалась критике из-за проблем с речью. Вы могли бы что-то посоветовать Алине, чтобы помочь ей окончательно освоиться в работе ведущей?

— Я не на таком уровне в своей профессии, чтобы давать кому-то советы. Алина — известнейшая спортсменка и очень красивая девушка, желаю ей удачи во всех начинаниях.

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— Другая фигуристка Евгения Медведева ведет свой YouTube-канал. Как оцените ее развитие в медийной сфере? Хотели бы вы прийти к ней на интервью?

— С Женей мы хорошо знакомы. Она очень разносторонняя, талантливая и красивая девушка. Уважаю ее как спортсменку. Женя очень приятна в общении. С удовольствием приду на интервью к ней, если пригласит (улыбается).

— Еще одна известная фигуристка Камила Валиева сможет вернуться к тренировкам в группе Тутберидзе в декабре 2025 года после долгого перерыва. На ваш взгляд, удастся ли ей завоевать медали на международном уровне?

— Я не эксперт в фигурном катании. Могу только пожелать удачи Камиле и сказать, что она очень сильный человек.

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«В трудные минуты перечитывала книгу Ляйсан Утяшевой»

— Вы писали в Telegram-канале, что любите смотреть шоу «Битва экстрасенсов». Хотели бы вы стать его ведущей? И чем оно вас привлекает?

— Я обожаю шоу «Битва экстрасенсов». Смотрю его как сериал каждую субботу. Экстрасенсы — это герои со своими разными характерами и желанием помочь людям. Стать ведущей такого шоу невозможно. Там бессменный и невероятно органичный ведущий Марат Башаров. А вот поучаствовать в шоу в качестве приглашенного гостя очень бы хотела.

— Вы также рассказывали, как вам удалось сделать фото с Никитой Кологривым. Как вы стали поклонницей актера?

— Никиту Кологривова впервые увидела в сериале «Слово пацана». Это было стопроцентное попадание в роль. Его герой не был положительным, но был таким реалистичным, что притягивал к себе все внимание. Затем увидела его в сериале «Комбинация» — вновь он привлек мое внимание своей искренней и открытой игрой. Когда однажды встретила его в коридоре на съемочной площадке, на эмоциях закричала и подбежала к Никите. Я никогда не подхожу к артистам за фото или автографом, но тут не смогла устоять.

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— Вы работали ведущей «Звездных танцев» на ТНТ. Какие звездные участники удивили вас на этом проекте — как артисты и как личности?

— «Звездные танцы», пожалуй, самый яркий проект в моей карьере на сегодняшний день. Я была на седьмом небе от счастья находиться на съемочной площадке с утра до поздней ночи. Вокруг десятки талантливых, творческих, креативных личностей. У меня появилось много новых знакомых.

Со всеми участниками было невероятно интересно общаться, со многими мы общаемся до сих пор. На финале проекта в жюри был Филипп Киркоров — за сценой и на сцене он сказал мне много приятных слов, это был запоминающийся момент для меня.

— Вы пересекались на проекте с другой бывшей гимнасткой Ляйсан Утяшевой. Какие у вас остались впечатления от работы с ней?

— Мы с Ляйсан Утяшевой (в разный период времени, конечно) тренировались в Волгограде в одной спортивной школе, у одного тренера. В школе я писала сочинение на тему «Сильный человек» — и героиней была Ляйсан, которая после операции на стопе восстановилась и выступала на соревнованиях.

Ее книга «Несломленная» стояла в моей комнате, и в трудные минуты я перечитывала ее и понимала, что трудности преодолимы. А потом я видела ее в телевизионных передачах. И вот наступил момент — мы на одной сцене. Я же говорила, что события моей жизни — череда чудес.