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«Люди зависимые»: олимпийский чемпион об отказе украинки от фото с экс-россиянкой

Отказ украинки Онофрийчук от фото с экс-россиянкой на КМ назвали неуважением
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Александр Вильф/РИА Новости

Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, комментируя отказ украинской гимнастки Таисии Онофрийчук от фотографии с экс-россиянкой Верой Туголуковой, заявил, что украинские спортсмены выполняют то, что им говорят делать. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Украинские спортсмены — люди зависимые. Не стоит предъявлять к ним претензии, если только их поведение не выходит за рамки разумного. Хотя отказ от совместного фото — это демонстративное неуважение соперника. Украинским спортсменам приказали сверху, спортивное руководство сказало им не пожимать руку, не фотографироваться вместе с россиянами», — отметил он.

Представительница Украины завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем. На пьедестале также оказались россиянка Вера Туголукова, которая выступает под флагом Кипра, и белорусская гимнастка Анастасия Салос, которая получила право выступать на международных турнирах под нейтральным статусом.

Онофрийчук прослушала гимн Украины, после чего ушла с пьедестала, не став фотографироваться с другими призерками.

Российские спортсмены, представляющую художественную и спортивную гимнастику, не выступали на международных соревнованиях с 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине.

В 2025 году Международная федерация гимнастики (FIG) начала выдавать россиянам нейтральный статус для участия в Кубке мира, однако атлеты отказались от участия в соревнованиях. Причиной принятия данного решения стала предвзятость в отношении российских спортсменов, которым необоснованно отказали в получении нейтрального статуса.

Ранее в Госдуме назвали абсолютной глупостью действия украинской гимнастки.

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