«Абсолютная глупость»: в Госдуме оценили отказ украинки фотографироваться с экс-россиянкой

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова оценила отказ украинской гимнастки Таисии Онофрийчук от фотографии с бывшей российской гимнасткой Верой Туголуковой на этапе Кубка мира в Баку. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Украинские спортсмены будут и дальше устраивать такие акции протеста, у них нет другого выбора. Дома их, к сожалению, захейтят и жестко покарают за совместное фото с русскими. Они должны вести себя так, потому что их инструктируют и за ними следят сверху. Хотя все понимают, что такое поведение – абсолютная глупость», — заявила Журова.

Представительница Украины завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем. На пьедестале также оказались россиянка Вера Туголукова, которая выступает под флагом Кипра, и белорусская гимнастка Анастасия Салос, которая получила право выступать на международных турнирах под нейтральным статусом.

Онофрийчук прослушала гимн Украины, после чего ушла с пьедестала, не став фотографироваться с другими призерками.

Российские спортсмены, представляющую художественную и спортивную гимнастику, не выступали на международных соревнованиях с 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине.

В 2025 году Международная федерация гимнастики (FIG) начала выдавать россиянам нейтральный статус для участия в Кубке мира, однако атлеты отказались от участия в соревнованиях. Причиной принятия данного решения стала предвзятость в отношении российских спортсменов, которым необоснованно отказали в получении нейтрального статуса.

Ранее Алина Кабаева призвала допустить Россию на соревнования с флагом и гимном.