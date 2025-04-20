В «Химках» ответили на обвинения инвестора в «раскачивании лодки» из-за долгов

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов отреагировал на слова инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова, который обвинил игроков в «раскачивании лодки» в связи с бойкотом команды из-за задержек по зарплате. Его слова приводит «Советский спорт».

«Высказывания Туфана Садыгова? Как я могу это прокомментировать? Это его слова и эмоции. У каждого свое мнение, в этой ситуации нужно всем держаться вместе и решать свои задачи», — заявил Мирзов.

15 апреля появилась информация, что игроки подмосковного клуба рассматривают вариант с бойкотом поединка 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Это было связано с увольнением главного тренера Франка Артиги, а также с долгами перед игроками. Однако 18-го числа после встречи с главой РПЛ Александром Алаевым футболисты приняли решение выйти на матч.

20 апреля «Химки» проиграли «Зениту» со счетом 0:1. Теперь в активе подмосковной команды 23 очка и 12-я позиция. «Химки» в следующем туре РПЛ на своем поле примут тольяттинский «Акрон» 27 апреля, начало матча — 16:30 мск.

Ранее в «Зените» заявили о проблеме после победы над «Химками».