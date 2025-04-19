Инвестор «Химок» обвинил футболистов в пиаре на бойкоте

Инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов заявил, что футболисты команды пытались пиариться на попытке бойкота матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита». Его слова приводит Sport24.

«Из-за того, что на некоторое время задержали оплату, неправильно устраивать бойкот и выносить это в СМИ. Вы же видели две последние игры «Химок»? Они были бездарными. Поэтому футболисты, наверное, решили утолить жажду от поражений бокалом пиар-кампании и после расторжения контракта с Артигой стали раскачивать лодку», — заявил он.

15 апреля появилась информация, что игроки подмосковного клуба рассматривают вариант с бойкотом поединка. Это связано с увольнением главного тренера Франка Артиги, а также с долгами перед игроками. Туфан Садыгов обещал рассчитаться со всеми футболистами до 30 апреля, но игроки решили объявить бойкот уже сейчас.

18 апреля стало известно, что «Химки» все же планируют сыграть с «Зенитом», такое решение было принято после встречи с главной Российской премьер-лиги Александром Алаевым.

В матче 24-го тура национального первенства подмосковная команда со счетом 1:3 уступила самарским «Крыльям Советов» на домашнем стадионе. Поединок с «Зенитом» состоится в Санкт-Петербурге 20 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

После 24 сыгранных туров в национальном первенстве подмосковная команда имеет 23 балла и идет на 13-м месте в турнирной таблице. Такое же количество баллов набрал грозненский «Ахмат», который расположился на 14-й строчке — это уже зона стыковых матчей.

Ранее РПЛ сделала заявление из-за ситуации в «Химках».