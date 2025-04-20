В «Зените» заявили о проблеме после победы над «Химками»

Тренер «Зенита» Семак после игры с «Химками» заявил о проблемах с реализацией

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после победы над подмосковными «Химками» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил о проблемах команды с реализацией моментов. Его слова приводит официальный сайт клуба.

«Конечно, подвела реализация. При счете 1:0 любая ошибка может привести к тому результату, который мы не хотели сегодня видеть. Но слава богу, что мы смогли выиграть и находимся в борьбе с другими клубами, которые также претендуют на победу в чемпионате», — заявил Семак.

Встреча, которая состоялась на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Лусиано Гонду на 22-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Павел Шадыханов.

После 25 туров национального первенства петербургский клуб идет на второй строчке турнирной таблицы, набрав 55 очков и на два балла отставая от лидирующего «Краснодара». В активе подмосковной команды 23 очка и 12-я позиция.

В следующем туре РПЛ «Зенит» на выезде сразится с московским «Динамо». Встреча состоится 26 апреля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Химки» на день позже на своем поле примут тольяттинский «Акрон», начало матча — 16:30 мск.

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