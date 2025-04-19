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«Локомотив» одержал первую победу за месяц

«Локомотив» разгромил «Пари НН» со счетом 3:0 в 25-м туре РПЛ
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Григорий Соколов/РИА Новости

Московский «Локомотив» разгромил «Пари НН» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена», завершилась с результатом 3:0. На 31-й минуте нижегородцы остались в меньшинстве: прямую красную карточку получил Никита Каккоев. Счет в матче открыл Дмитрий Воробьев на 45+3-й минуте, второй мяч забил Сергей Пиняев на 56-й минуте, а точку в игре поставил Артем Карпукас на 90+6-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Михаил Черемных.

Эта победа стала первой для «Локомотива» больше, чем за месяц — последний раз они выигрывали 15 марта у «Динамо» в рамках 21-го тура РПЛ.

В турнирной таблице национального первенства после 25 туров «Локомотив» идет на пятом месте, набрав 44 очка. «Пари НН» имеет 20 баллов и занимает 14-е место.

В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Ростовом», а «Пари НН» — с «Ахматом».

Ранее «Спартак» одержал волевую победу над «Акроном» в РПЛ.

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