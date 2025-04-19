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«Спартак» одержал волевую победу над «Акроном» в РПЛ

«Спартак» отыгрался с 0:2 и обыграл «Акрон» со счетом 3:2 в РПЛ
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ФК «Спартак»

Московский «Спартак» одержал волевую победу над тольяттинским «Акроном» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на «Самара Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На 23-й минуте Артем Дзюба отличился с пенальти, на 29-й минуте преимущество удвоил 18-летний Дмитрий Пестряков. На 39-й минуте Тео Бонгонда сократил отставание, но на 45+5-й минуте Эсекьель Барко не смог забить пенальти. На 61-й минуте Алекса Джурасович отправил мяч в свои ворота, а победу «красно-белым» принес Барко, реализовав пенальти на 90+4-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» вернулся на второе место, набрав 50 очков, однако имеющий столько же баллов «Зенит» еще не играл в текущем туре — петербуржцы встретятся с «Химками». «Акрон» идет на девятой строчке с 28 баллами за 25 игр. Лидирует в таблице «Краснодар» — 52 очка.

Ранее в Швейцарии заявили о желании сыграть с российскими клубами.

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