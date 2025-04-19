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В Швейцарии заявили о желании сыграть с российскими клубами

Президент «Сьона» Константин: будем рады сыграть с российскими клубами
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Martin Meienberger/Global Look Press

Президент швейцарского клуба «Сьон» Кристиан Константин заявил, что в команде заинтересованы в проведении товарищеских матчей с российскими клубами. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы будем рады (сыграть), если даты проведения (матчей) не совпадут с чемпионатом Швейцарии», — отметил он.

В швейцарском клубе выступает российский полузащитник Антон Миранчук, который пополнил команду в летнее трансферное окно 2024 года на правах свободного агента. Он успел провести за «Сьон» 20 матчей, в которых отметился двумя голами.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее стал известен возможный соперник сборной России.

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