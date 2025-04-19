Начало второй половины игры остается за гостями.
И перестановка у «Акрона»: Данилин заменил Бакаева.
Двойная замена в перерыве у «Спартака» прошла: Умяров и Рябчук уступили место на поле Солари и Угальде.
Второй тайм стартовал!
Перерыв! «Акрон» ведет у «Спартака» после первого тайма, 2:1!
Васютин тащит из угла плотнейший удар Барко! «Акрон» по-прежнему ведет!
Неделчару хватает за футболку вбегавшего в штрафную Маркиньоса — пенальти в ворота «Акрона»!
Кузьмин срывает перспективно опасную атаку «Спартака» и получает предупреждение.
Пять минут к основному времени первого тайма добавлено.
Тренер «Акрона» Исхаков получил за минуту две желтые карточки подряд за неспортивное поведение на скамейке и отправился в раздевалку.
Офсайда нет, гол! 2:1!
Идет видеопросмотр на предмет положения «вне игры».
ГОООООООООООООООООООООООЛ! Гарсия отобрал мяч на своей половине поля и отдал пас в центр на Маркиньоса, который протащил атаку красно-белых еще дальше и выкатил передачу на набегавшего из глубины Бонгонда — Тео выиграл корпус у Бокоева и отправил мяч в дальний угол! 2:1!
Литвинов физически воздействует против Дзюбы, Артем оказывается лежащим на газоне, держась за голеностоп.
Бонгонда был близок к тому, чтобы завершить подачу Маркиньоса точным ударом, но мяч довольно легко выловил в руки Васютин.
Савичев получает предупреждение за физический контакт против бразильского полузащитника «Спартака».
Савичев и Маркиньос сцепились языками на половине поля «Акрона», небольшая потасовочка возникает у нас.
ГООООООООООООООООООООООООЛ! Дзюба выиграл верх после длинной подачи со стандарта и скинул мяч Пестрякову, который в одно касание пробил неотразимо в створ ворот Помазуна! 2:0!
Бакаев классно воспользовался ошибкой Барко, ворвался в штрафную и пробил в штангу! Как же давят акроновцы!
Джурасович оказывается на газоне в центре поля.
ГООООООООООООООООООООООЛ! Увереннейшим образом Дзюба разводит Помазуна и мяч по разные стороны, 1:0 в пользу «Акрона»!
Арбитр указывает на точку! У мяча пострадавший.
Идет видеопросмотр на предмет назначения пенальти.
Умяров бьет по щиколотке Дзюбе в собственной штрафной, пытаясь отобрать мяч, а следом наступает шипами на ногу упавшему форварду «Акрона». Пенальти?!
Пестряков пробил в ближний угол из-за спины соперника, Илья Помазун надежно отразил удар.
Неудачно Рябчук подает мяч в штрафную, отправляя его прямо на фанатский сектор команды хозяев.
Мартинс в верховой борьбе зацепил Бокоева локтем, свисток в пользу тольяттинцев.
Лончар зацепил ногой Зобнина, фол в пользу красно-белых.
Дзюба хорошо развернулся и отдал пас на ход Бакаеву, но Солтмурад не смог подобрать ногу.
Заброс Литвинова в акроновскую штрафную стал легкой добычей для Александра Васютина.
Начало игры остается за гостями.
Игра началась! Поехали!
«Спартак»: Помазун, Рябчук, Бабич, Зобнин, Литвинов, Умяров, Мартинс, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Гарсия.
«Акрон»: Васютин, Савичев, Неделчару, Бокоев, Фернандес, Пестряков, Кузьмин, Бакаев, Лончар, Джурасович, Дзюба.
Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ между «Акроном» и «Спартаком».