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Спорт

Чемпионство уплывает: «Спартак» горит команде Дзюбы. LIVE

Футбол. РПЛ. 25-й тур. «Акрон» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Telegram-канал «ФК «Акрон» Тольятти»
В матче 25-го тура Российской премьер-лиги встречаются тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак». «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию игры.
Мир Российская Премьер-лига. 25-й тур
2-й тайм
19 апреля 14:30
Акрон
Тольятти, Россия
23' Дзюба
29' Пестряков
2 : 1
Спартак М
Москва, Россия
39' Бонгонда
Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара, Россия
1-й тайм

23' Дзюба

29' Пестряков 34' Савичев

39' Бонгонда

45' Кузьмин

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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51'

Начало второй половины игры остается за гостями.

48'

И перестановка у «Акрона»: Данилин заменил Бакаева.

47'

Двойная замена в перерыве у «Спартака» прошла: Умяров и Рябчук уступили место на поле Солари и Угальде.

46'

Второй тайм стартовал!

45+6'

Перерыв! «Акрон» ведет у «Спартака» после первого тайма, 2:1!

45+5'

Васютин тащит из угла плотнейший удар Барко! «Акрон» по-прежнему ведет!

45+4'

Неделчару хватает за футболку вбегавшего в штрафную Маркиньоса — пенальти в ворота «Акрона»!

45+3'

Кузьмин срывает перспективно опасную атаку «Спартака» и получает предупреждение.

45'

Пять минут к основному времени первого тайма добавлено.

44'

Тренер «Акрона» Исхаков получил за минуту две желтые карточки подряд за неспортивное поведение на скамейке и отправился в раздевалку.

42'

Офсайда нет, гол! 2:1!

41'

Идет видеопросмотр на предмет положения «вне игры».

39'

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Гарсия отобрал мяч на своей половине поля и отдал пас в центр на Маркиньоса, который протащил атаку красно-белых еще дальше и выкатил передачу на набегавшего из глубины Бонгонда — Тео выиграл корпус у Бокоева и отправил мяч в дальний угол! 2:1!

38'

Литвинов физически воздействует против Дзюбы, Артем оказывается лежащим на газоне, держась за голеностоп.

36'

Бонгонда был близок к тому, чтобы завершить подачу Маркиньоса точным ударом, но мяч довольно легко выловил в руки Васютин.

34'

Савичев получает предупреждение за физический контакт против бразильского полузащитника «Спартака».

32'

Савичев и Маркиньос сцепились языками на половине поля «Акрона», небольшая потасовочка возникает у нас.

29'

ГООООООООООООООООООООООООЛ! Дзюба выиграл верх после длинной подачи со стандарта и скинул мяч Пестрякову, который в одно касание пробил неотразимо в створ ворот Помазуна! 2:0!

28'

Бакаев классно воспользовался ошибкой Барко, ворвался в штрафную и пробил в штангу! Как же давят акроновцы!

26'

Джурасович оказывается на газоне в центре поля.

23'

ГООООООООООООООООООООООЛ! Увереннейшим образом Дзюба разводит Помазуна и мяч по разные стороны, 1:0 в пользу «Акрона»!

23'

Арбитр указывает на точку! У мяча пострадавший.

22'

Идет видеопросмотр на предмет назначения пенальти.

20'

Умяров бьет по щиколотке Дзюбе в собственной штрафной, пытаясь отобрать мяч, а следом наступает шипами на ногу упавшему форварду «Акрона». Пенальти?!

17'

Пестряков пробил в ближний угол из-за спины соперника, Илья Помазун надежно отразил удар.

15'

Неудачно Рябчук подает мяч в штрафную, отправляя его прямо на фанатский сектор команды хозяев.

13'

Мартинс в верховой борьбе зацепил Бокоева локтем, свисток в пользу тольяттинцев.

11'

Лончар зацепил ногой Зобнина, фол в пользу красно-белых.

8'

Дзюба хорошо развернулся и отдал пас на ход Бакаеву, но Солтмурад не смог подобрать ногу.

6'

Заброс Литвинова в акроновскую штрафную стал легкой добычей для Александра Васютина.

3'

Начало игры остается за гостями.

14:32

Игра началась! Поехали!

14:28

«Спартак»: Помазун, Рябчук, Бабич, Зобнин, Литвинов, Умяров, Мартинс, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Гарсия.

14:24

«Акрон»: Васютин, Савичев, Неделчару, Бокоев, Фернандес, Пестряков, Кузьмин, Бакаев, Лончар, Джурасович, Дзюба.

14:20

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ между «Акроном» и «Спартаком».

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