Игроки «Химок» устроили бойкот перед матчем с «Зенитом» из-за увольнения тренера

Футболисты подмосковных «Химок» устроили бойкот из-за увольнения Франка Артиги с поста главного тренера, а также ухода его штаба из команды. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, игроки после новости об увольнении тренера отказались выходить на поле для тренировки, вместо этого провели занятие в тренажерном зале, которое длилось всего десять минут.

Артига 28 июня 2024 года возглавил «Химки», которые по итогам прошлого сезона вышли в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

После 24 сыгранных туров в национальном первенстве подмосковная команда имеет 23 балла и идет на 13-м месте в турнирной таблице. Такое же количество баллов набрал грозненский «Ахмат», который расположился на 14-й строчке — это уже зона стыковых матчей.

В матче 24-го тура подмосковная команда со счетом 1:3 уступила самарским «Крыльям Советов» на домашнем стадионе. В следующем туре «Химки» в Санкт-Петербурге сразятся с «Зенитом», игра состоится 20 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее появилась информация, что «Зенит» оспорит один из эпизодов матча с «Краснодаром».