Достаточно показаний Жилиной, чтобы посадить Розанова в тюрьму, считает адвокат

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал «Газете.Ru», в каком случае тренер Сергей Розанов сможет избежать ответственности по обвинениям в сексуальных домогательствах в отношении фигуристки Вероники Жилиной.

Ранее Жилина рассказала, что Розанов приходил к ней в номер и настаивал на том, чтобы сделать ей массаж. На тот момент спортсменке было 11 лет.

Мать Жилиной — тренер Людмила Алферова — подтвердила слова своей дочери и написала в чате Telegram-канала «Бархатный конек», что Вероника звонила ей и говорила, что Розанов «тащит ее в номер». По словам Алферовой, Евгений Плющенко уволил Розанова из своей академии, когда узнал об этом инциденте.

«Для обвинения достаточно показаний ребенка и тех лиц, которым он рассказывал о домогательствах. Розанову будет очень сложно доказать свою невиновность. Ему надо будет проходить полиграф, исследование на профайлинге, собирать объяснения лиц. Может быть, удастся избежать ответственности.

Если заведут дело, то избирается мера пресечения под стражу, а потом обвинительный приговор. Считаю, что Розанову нужно обсудить все это с адвокатом и принять меры. По этой статье очень сложно оправдаться. По всей стране таких дел сейчас полно», — сказал адвокат.

Ранее Розанов работал тренером в группе Этери Тутберидзе и в академии Евгения Плющенко. После сезона-2020/21 тренер был уволен из академии Плющенко и с тех пор не мог найти работу в России.

На данный момент Розанов тренирует за границей.

Ранее адвокат рассказал, сколько лет тюрьмы грозит Розанову за домогательства в отношении Жилиной.