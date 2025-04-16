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Российская фигуристка рассказала о домогательствах со стороны тренера

Фигуристка Жилина рассказала, что ее домогался тренер Розанов
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Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Вероника Жилина рассказала, что ее домогался тренер Сергей Розанов, когда они вместе работали, передает «Матч ТВ».

Ранее тренер академии «Ангелы Плющенко» и мама фигуристки Вероники Жилиной Людмила Алферова в чате Telegram-канала написали, что Розанов домогался Жилиной, когда спортсменке было 11 лет.

«В Кисловодске на сборах, что Сергей Розанов приходил ко мне в номер, предлагал и долго уговаривал сделать мне массаж, я отказывалась. Еще в Кисловодске он уже настаивал, когда все спортсмены и тренеры уже вышли из зала», — сказала Жилина.

Также Жилина рассказала, что Розанов приходил к ней в номер с банкой пива и проводил в номере тренировку.

Отмечается, что Розанов отказался комментировать «Матч ТВ» обвинения в свой адрес.

Розанов в 2020–2021 годах работал в академии Евгения Плющенко. Также он работал в группе Этери Тутберидзе.

Сейчас Жилиной 16 лет. Она стала серебряным призером первенства России среди юниоров в сезоне-2022/23.

Ранее в Корее дисквалифицировали двух фигуристок из-за домогательств в отношении юниора.

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