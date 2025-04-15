Стали известны результаты матчей дня в Лиге чемпионов

Завершились первые ответные поединки четвертьфинала Лиги чемпионов. 15 апреля было сыграно два матча.

«ПСЖ» на выезде проиграл «Астон Вилле» со счетом 3:2. Парижане упустили победу, поведя в счете 2:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи. Это поражение не помешало французской команде выйти в полуфинал турнира, первый матч завершился победой «ПСЖ» со счетом 3:1, сумма по итогам двух матчей — 5:4.

«Барселона» проиграла дортмундской «Боруссии» со счетом 1:3, однако результат первого матча (4:0) позволил каталонцам выйти в 1/2 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» также вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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