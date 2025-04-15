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Спорт

Хвича рвется в полуфинал Лиги чемпионов: «ПСЖ» бьется с «Астон Виллой». LIVE

Лига чемпионов. Четвертьфинал. Ответный матч. «Астон Вилла» — «ПСЖ». ОНЛАЙН

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Jason Cairnduff/Action Images via Reuters
В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов уступившая в гостях английская «Астон Вилла» принимает дома французский «ПСЖ». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
2-й тайм
15 апреля 22:00
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
34' Тилеманс
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
11' Хакими
28' Мендеш
Стадион «Вилла Парк», Бирмингем, Англия
1-й тайм

34' Тилеманс

42' Макгинн

11' Хакими

28' Мендеш

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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46'

Поеееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

«ПСЖ» быстро снял все вопросы в этой паре, но «Астон Вилла» смогла забить и вернуться в игру. Хотя бы в этом матче. Посмотрим, что будет во второй половине.

45+2'

Свисток на перерыв.

45+1'

Минута добавлена к первому тайму.

44'

Хакими классным пасом нашел Дембеле в штрафной, но тот был в офсайде.

43'

Джон Макгинн грубо сыграл коленом в колено против Хвичи — желтая карточка.

40'

Руис пробил после передачи Хвичи — Мартинес на месте.

37'

Стычка возникла. Макгинн сбил Хакими, оказался сверху, а тот отмахнулся ногой. В соперника не попал, но намерение было очевидным. Макгинн всячески привлекал внимание арбитра. Но в итоге просто фол в атаке, играем дальше.

34'

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Юри Тилеманс — 1:2! Теперь Хвича потерял мяч центре поля, пошла контратака, в которой Рэшфорд сыграл на Макгинна перед штрафной, тот отдал налево Рэшфорду, который и так классно пробил, а мяч еще и попал в грудь Пачо, дезориентировав Доннарумму, и влетел в сетку!

32'

Рэшфорд упал в штрафной «ПСЖ», но пенальти нет! Игра не остановлена.

28'

ГООООООООООООООООООООООЛ! Нуну Мендеш — 0:2! Второй удар парижан, он же второй удар в створ, и второй гол! Онана потерял мяч на чужой половине, быстрая контратака, в которой Хакими сыграл на Дембеле, а тот справа сделал пас в штрафную на Мендеша, который зашел в центр и попал в касание!

26'

Морган Роджерс принял мяч, подошел к штрафной справа, убрал под левую, обыграв Пачо, и пробил в дальний угол низом — рядом со штангой.

24'

Нуну Мендеш упал в штрафной после подката Камара, но было чисто.

23'

Мяч снова под контролем у «ПСЖ», и ничего интересного не происходит.

21'

«Астон Вилла» навалилась.

19'

Доннарумма потащил удар с линии штрафной!

16'

Без ворот идет игра уже какое-то время.

14'

«ПСЖ» забрал мяч и уверенно контролирует территорию.

11'

ГОООООООООООООООООЛ! Ашраф Хакими — 0:1! Рэшфорд потерял мяч в атаке, и пошло стремительное встречное наступление «ПСЖ». Нуну Мендеш отдал по флангу на Баркола, который стартовал со своей половины поля, забежал с мячом в штрафную и сделал прострел набегавшему Дембеле. Мартинес прыгнул, но не перехватил, а отбил прострел прямо на ногу набежавшему по центру Хакими, и марокканец не промахнулся!

8'

Рэшфорд рвался к штрафной «ПСЖ», но не дали ему выйти на ударную позицию.

6'

Дембеле закидывал в штрафную на рванувшего вперед Жоау Невеша — не дошло.

5'

Сразу высокий темп взяла «Астон Вилла». Мощно бежит.

3'

«Астон Вилла» заработала угловой, Тилеманс сделал скидку, и только сыгравший головой в прыжке Витинья спас «ПСЖ».

1'

Поееееехали! Матч начался.

22:00

Первый матч благодаря позднему голу Хвичи Кварацхелии закончился со счетом 3:1 в пользу «ПСЖ». Ответную встречу обслуживает испанская бригада арбитров с Хосе Санчесом Мартинесом во главе.

21:55

А вот стартовый состав французского «ПСЖ» от Луиса Энрике:

Доннарумма, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Хакими, Невеш, Витинья, Руис, Баркола, Дембеле, Кварацхелия.

21:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери:

Мартинес, Конса, Торрес, Динь, Кэш, Камара, Онана, Тилеманс, Макгинн, Роджерс, Рашфорд.

21:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов английская «Астон Вилла» в Бирмингеме принимает французский «Пари Сен-Жермен». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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