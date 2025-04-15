Астон Вилла

28'

ГООООООООООООООООООООООЛ! Нуну Мендеш — 0:2! Второй удар парижан, он же второй удар в створ, и второй гол! Онана потерял мяч на чужой половине, быстрая контратака, в которой Хакими сыграл на Дембеле, а тот справа сделал пас в штрафную на Мендеша, который зашел в центр и попал в касание!