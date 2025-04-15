Поеееехали! Второй тайм стартовал.
«ПСЖ» быстро снял все вопросы в этой паре, но «Астон Вилла» смогла забить и вернуться в игру. Хотя бы в этом матче. Посмотрим, что будет во второй половине.
Свисток на перерыв.
Минута добавлена к первому тайму.
Хакими классным пасом нашел Дембеле в штрафной, но тот был в офсайде.
Джон Макгинн грубо сыграл коленом в колено против Хвичи — желтая карточка.
Руис пробил после передачи Хвичи — Мартинес на месте.
Стычка возникла. Макгинн сбил Хакими, оказался сверху, а тот отмахнулся ногой. В соперника не попал, но намерение было очевидным. Макгинн всячески привлекал внимание арбитра. Но в итоге просто фол в атаке, играем дальше.
ГОООООООООООООООООООООООЛ! Юри Тилеманс — 1:2! Теперь Хвича потерял мяч центре поля, пошла контратака, в которой Рэшфорд сыграл на Макгинна перед штрафной, тот отдал налево Рэшфорду, который и так классно пробил, а мяч еще и попал в грудь Пачо, дезориентировав Доннарумму, и влетел в сетку!
Рэшфорд упал в штрафной «ПСЖ», но пенальти нет! Игра не остановлена.
ГООООООООООООООООООООООЛ! Нуну Мендеш — 0:2! Второй удар парижан, он же второй удар в створ, и второй гол! Онана потерял мяч на чужой половине, быстрая контратака, в которой Хакими сыграл на Дембеле, а тот справа сделал пас в штрафную на Мендеша, который зашел в центр и попал в касание!
Морган Роджерс принял мяч, подошел к штрафной справа, убрал под левую, обыграв Пачо, и пробил в дальний угол низом — рядом со штангой.
Нуну Мендеш упал в штрафной после подката Камара, но было чисто.
Мяч снова под контролем у «ПСЖ», и ничего интересного не происходит.
«Астон Вилла» навалилась.
Доннарумма потащил удар с линии штрафной!
Без ворот идет игра уже какое-то время.
«ПСЖ» забрал мяч и уверенно контролирует территорию.
ГОООООООООООООООООЛ! Ашраф Хакими — 0:1! Рэшфорд потерял мяч в атаке, и пошло стремительное встречное наступление «ПСЖ». Нуну Мендеш отдал по флангу на Баркола, который стартовал со своей половины поля, забежал с мячом в штрафную и сделал прострел набегавшему Дембеле. Мартинес прыгнул, но не перехватил, а отбил прострел прямо на ногу набежавшему по центру Хакими, и марокканец не промахнулся!
Рэшфорд рвался к штрафной «ПСЖ», но не дали ему выйти на ударную позицию.
Дембеле закидывал в штрафную на рванувшего вперед Жоау Невеша — не дошло.
Сразу высокий темп взяла «Астон Вилла». Мощно бежит.
«Астон Вилла» заработала угловой, Тилеманс сделал скидку, и только сыгравший головой в прыжке Витинья спас «ПСЖ».
Поееееехали! Матч начался.
Первый матч благодаря позднему голу Хвичи Кварацхелии закончился со счетом 3:1 в пользу «ПСЖ». Ответную встречу обслуживает испанская бригада арбитров с Хосе Санчесом Мартинесом во главе.
А вот стартовый состав французского «ПСЖ» от Луиса Энрике:
Доннарумма, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Хакими, Невеш, Витинья, Руис, Баркола, Дембеле, Кварацхелия.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери:
Мартинес, Конса, Торрес, Динь, Кэш, Камара, Онана, Тилеманс, Макгинн, Роджерс, Рашфорд.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов английская «Астон Вилла» в Бирмингеме принимает французский «Пари Сен-Жермен». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.