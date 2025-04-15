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Стало известно наказание Мбаппе за грубый фол

Мбаппе избежал дополнительной дисквалификации и сможет сыграть с «Барселоной»
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Susana Vera/Reuters

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе избежал дополнительной дисквалификации из-за грубого фола в матче 31-го тура чемпионата Испании против «Алавеса». Об этом сообщила издание Marca.

По информации источника, форвард, который получил прямую красную карточку, пропустит только один матч — против «Атлетика». Игра пройдет 20 апреля. Мбаппе мог получить дисквалификацию сроком до трех матчей, но дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) принял решение ограничиться одним матчем. Соответственно, форвард сможет сыграть против «Барселоны» в финальном матче Кубка Испании 26 апреля.

13 апреля Мбаппе впервые получил прямую красную карточку, грубо нарушив правила в матче против «Алавеса». После просмотра видеоповтора, француз покинул поле — он сильно влетел в голень Антонио Бланко, однако сначала получил желтую карточку. Футболист «Алавеса» смог продолжить игру после оказания медицинской помощи.

После матча Бланко заявил, что Мбаппе принес извинения за свою грубость.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Реала». Единственный гол забил Эдуардо Камавинга на 34-й минуте.

Ранее «Спартак» разгромил «Урал» в Кубке России.

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