Боруссия Д

Первый тайм завершен! «Боруссия» обыгрывает «Барселону» со счетом 1:0 благодаря голу Гирасси с пенальти, который заработал Грос благодаря тому, что его сбил с ног Щенсны. Дортмундцы играют в атаке гораздо более активно, чем каталонцы. Гости пока больше отрабатывают в обороне, что выглядит для них непривычно. С нетерпением ждем второго тайма!
Грос подал в центр штрафной, но там был только Левандовски, который вынес мяч головой.
Свенссон подал на дальнюю штангу, но каталонцы выбили мяч на еще один угловой.
Байер ворвался в штрафную «Барселоны» и прострелил в центр, но Араухо выбил мяч на угловой!
Бенсебаини попал локтем в лицо Левандовскому в верховой борьбе за мяч. Арбитр свистнул фол.
Свенссон подал в штрафную «Барселоны», но прямо в руки Щенсны.
Фермин разыграл мяч с Ямалем, и каталонцы начали катать мяч. В итоге последовала подача во вратарскую «Боруссии», где за мяч зацепился Кунде, но забыл пробить! В конце концов Кобель сумел забрать мяч в руки.
Рафинья прострелил в центр штрафной «Боруссии», но Зюле выбил мяч на угловой.
Адейеми ворвался в штрафную «Барселоны» и нанес удар в ближний угол, но Щенсны отразил мяч!
Де Йонг получил желтую карточку за удар шипами в ногу Нмечи.
Бенсебаини в подкате сбил Фермина и сорвал атаку «Барселоны». Фермин требует желтую карточку, но арбитр не согласен.
Рафинья получил мяч в центре штрафной «Боруссии», но в окружении множества защитников не смог нанести акцентированный удар в створ! Мяч оказался в руках Кобеля.
Рафинья чуть не выскочил один на один с Кобелем, но Зюле успел выбить мяч из-под ног бразильца!
Грос подал в центр штрафной «Барселоны», и Байер пробил головой, но прямо по центру ворот — Щенсны спокойно справился!
Рафинья сбил Коуто возле штрафной «Барселоны». Будет опасный «стандарт».
Опасно! Левандовски перехватил мяч возле чужой штрафной после ужасной передачи Антона и отдал пас на Фермина Лопеса. Воспитанник «Барселоны» вышел один на один с вратарем, но не смог попасть в створ! А затем еще и оказалось, что он находился в офсайде.
Де Йонг случайно сыграл рукой в штрафной «Боруссии». Судья свистнул фол.
Нмеча отобрал мяч у де Йонга на чужой половине поля и начал атаку «Боруссии», которая закончилась неточной подачей в штрафную «Барселоны». Щенсны спокойно забрал мяч в руки.
Рафинья подал со «стандарта» на дальнюю штангу, но никто из партнеров не сумел пробить.
Рафинья внезапно ошибся и отдал передачу в аут.
«Боруссия» заработала угловой. Грос подал на дальнюю штангу, и Бенсебаини пробил головой, но прямо в Щенсного!
Рафинья исполнил подачу на дальнюю штангу, но там не оказалось никого из партнеров.
Статистика по ударам — 4:0 в пользу «Боруссии» на данный момент.
Грос забил мяч, но сделал это из метрового офсайда.
Байер забрался в офсайд на правом фланге и сорвал атаку «Боруссии».
Зюле отдал очень рискованный пас Кобелю — Левандовски чуть не перехватил мяч.
ГООООЛ!!! Гирасси изящно отправил мяч в ворота паненкой — прямо под перекладину! 1:0! «Боруссия» забила быстрый гол!
Пенальти в ворота «Барселоны»! Грос влетел в штрафную каталонцев, и Щенсны в подкате срубил его на газон, не добравшись до мяча.
«Боруссия» заработала угловой и разыграла мяч, после чего Свенссон подал во вратарскую каталонцев, но Щенсны уверенно забрал мяч в руки.
Опасно! Гирасси опять мог расстреливать ворота «Барселоны» из центра штрафной, но внезапно потерял равновесие, упал и не смог пробить.
Моментище! Свенссон прострелил во вратарскую «Барселоны», но Гирасси не сумел подставить ногу и отправить мяч в створ с пары метров!
Гирасси своим прессингом заставил игрока «Барселоны» потерять мяч возле собственной штрафной, Байер подхватил снаряд и нанес дальний удар по воротам! Однако получилось слишком слабо — Щенсны уверенно забрал мяч.
«Барселона» быстро организовала подачу в штрафную «Боруссии», но Кобель вышел из ворот и забрал мяч в руки.
Матч начался!
Стартовый состав «Барселоны»: Щенсны, Кунде, Кубарси, Араухо, Мартин, де Йонг, Гави, Фермин, Ямаль, Рафинья, Левандовски.
Стартовый состав «Боруссии»: Кобель, Коуто, Антон, Бенсебаини, Зюле, Свенссон, Нмеча, Грос, Байер, Адейеми, Гирасси.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Барселона» играет на выезде с дортмундской «Боруссией». Начало встречи — в 22.00 мск.