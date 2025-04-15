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Спорт

Отомстить за разгром: «Боруссия» быстро забила «Барселоне» в Лиге чемпионов. LIVE

Лига чемпионов. Четвертьфинал. Ответный матч. «Боруссия» — «Барселона». ОНЛАЙН

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Leon Kuegeler/Reuters
В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимает на своем поле «Барселону». В первой встрече «шмели» потерпели поражение со счетом 0:4. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
Перерыв
15 апреля 22:00
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
11' Гирасси
1 : 0
Барселона
Барселона, Испания
Стадион «Дортмунд», Дортмунд, Германия
1-й тайм

11' Гирасси

35' Ф. де Йонг

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45+2

Первый тайм завершен! «Боруссия» обыгрывает «Барселону» со счетом 1:0 благодаря голу Гирасси с пенальти, который заработал Грос благодаря тому, что его сбил с ног Щенсны. Дортмундцы играют в атаке гораздо более активно, чем каталонцы. Гости пока больше отрабатывают в обороне, что выглядит для них непривычно. С нетерпением ждем второго тайма!

'45

Грос подал в центр штрафной, но там был только Левандовски, который вынес мяч головой.

'44

Свенссон подал на дальнюю штангу, но каталонцы выбили мяч на еще один угловой.

'43

Байер ворвался в штрафную «Барселоны» и прострелил в центр, но Араухо выбил мяч на угловой!

'42

Бенсебаини попал локтем в лицо Левандовскому в верховой борьбе за мяч. Арбитр свистнул фол.

'41

Свенссон подал в штрафную «Барселоны», но прямо в руки Щенсны.

'40

Фермин разыграл мяч с Ямалем, и каталонцы начали катать мяч. В итоге последовала подача во вратарскую «Боруссии», где за мяч зацепился Кунде, но забыл пробить! В конце концов Кобель сумел забрать мяч в руки.

'39

Рафинья прострелил в центр штрафной «Боруссии», но Зюле выбил мяч на угловой.

'37

Адейеми ворвался в штрафную «Барселоны» и нанес удар в ближний угол, но Щенсны отразил мяч!

'35

Де Йонг получил желтую карточку за удар шипами в ногу Нмечи.

'35

Бенсебаини в подкате сбил Фермина и сорвал атаку «Барселоны». Фермин требует желтую карточку, но арбитр не согласен.

'33

Рафинья получил мяч в центре штрафной «Боруссии», но в окружении множества защитников не смог нанести акцентированный удар в створ! Мяч оказался в руках Кобеля.

'31

Рафинья чуть не выскочил один на один с Кобелем, но Зюле успел выбить мяч из-под ног бразильца!

'30

Грос подал в центр штрафной «Барселоны», и Байер пробил головой, но прямо по центру ворот — Щенсны спокойно справился!

'29

Рафинья сбил Коуто возле штрафной «Барселоны». Будет опасный «стандарт».

'27

Опасно! Левандовски перехватил мяч возле чужой штрафной после ужасной передачи Антона и отдал пас на Фермина Лопеса. Воспитанник «Барселоны» вышел один на один с вратарем, но не смог попасть в створ! А затем еще и оказалось, что он находился в офсайде.

'25

Де Йонг случайно сыграл рукой в штрафной «Боруссии». Судья свистнул фол.

'24

Нмеча отобрал мяч у де Йонга на чужой половине поля и начал атаку «Боруссии», которая закончилась неточной подачей в штрафную «Барселоны». Щенсны спокойно забрал мяч в руки.

'22

Рафинья подал со «стандарта» на дальнюю штангу, но никто из партнеров не сумел пробить.

'22

Рафинья внезапно ошибся и отдал передачу в аут.

'20

«Боруссия» заработала угловой. Грос подал на дальнюю штангу, и Бенсебаини пробил головой, но прямо в Щенсного!

'19

Рафинья исполнил подачу на дальнюю штангу, но там не оказалось никого из партнеров.

'17

Статистика по ударам — 4:0 в пользу «Боруссии» на данный момент.

'17

Грос забил мяч, но сделал это из метрового офсайда.

'15

Байер забрался в офсайд на правом фланге и сорвал атаку «Боруссии».

'13

Зюле отдал очень рискованный пас Кобелю — Левандовски чуть не перехватил мяч.

'11

ГООООЛ!!! Гирасси изящно отправил мяч в ворота паненкой — прямо под перекладину! 1:0! «Боруссия» забила быстрый гол!

'9

Пенальти в ворота «Барселоны»! Грос влетел в штрафную каталонцев, и Щенсны в подкате срубил его на газон, не добравшись до мяча.

'8

«Боруссия» заработала угловой и разыграла мяч, после чего Свенссон подал во вратарскую каталонцев, но Щенсны уверенно забрал мяч в руки.

'7

Опасно! Гирасси опять мог расстреливать ворота «Барселоны» из центра штрафной, но внезапно потерял равновесие, упал и не смог пробить.

'6

Моментище! Свенссон прострелил во вратарскую «Барселоны», но Гирасси не сумел подставить ногу и отправить мяч в створ с пары метров!

'4

Гирасси своим прессингом заставил игрока «Барселоны» потерять мяч возле собственной штрафной, Байер подхватил снаряд и нанес дальний удар по воротам! Однако получилось слишком слабо — Щенсны уверенно забрал мяч.

'3

«Барселона» быстро организовала подачу в штрафную «Боруссии», но Кобель вышел из ворот и забрал мяч в руки.

'1

Матч начался!

21:55

Стартовый состав «Барселоны»: Щенсны, Кунде, Кубарси, Араухо, Мартин, де Йонг, Гави, Фермин, Ямаль, Рафинья, Левандовски.

21:50

Стартовый состав «Боруссии»: Кобель, Коуто, Антон, Бенсебаини, Зюле, Свенссон, Нмеча, Грос, Байер, Адейеми, Гирасси.

21:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Барселона» играет на выезде с дортмундской «Боруссией». Начало встречи — в 22.00 мск.

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