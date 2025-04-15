Боруссия Д

'45+2

Первый тайм завершен! «Боруссия» обыгрывает «Барселону» со счетом 1:0 благодаря голу Гирасси с пенальти, который заработал Грос благодаря тому, что его сбил с ног Щенсны. Дортмундцы играют в атаке гораздо более активно, чем каталонцы. Гости пока больше отрабатывают в обороне, что выглядит для них непривычно. С нетерпением ждем второго тайма!