Карякин похвалил Овечкина за фото с Путиным

Российский шахматист Сергей Карякин похвалил нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина за фотографию с президентом страны Владимиром Путиным в социальных сетях.

«Красавчик, что не убрал фотографию, молодец. Можно сказать без иронии, что Александр сделал для укрепления дружбы и сотрудничества между США и Россией очень многое. Больше, чем многие люди, которые должны заниматься этим по роду своей деятельности», — заявил Карякин.

На аватарке в одной из социальных сетей у Овечкина долгое время стоит совместный снимок с Путиным.

6 апреля известный российский хоккеист и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В тот день в Нью-Йорке состоялась игра между «Кэпиталз» и «Айлендерс», в ходе которой Овечкин забил 895-й для себя гол и превзошел достижение Гретцки на одну шайбу.

Впоследствии президент РФ поздравил хоккеиста с этим достижением. Путин подчеркнул, что установление снайперского рекорда стало не только личным успехом Овечкина, но и праздником для болельщиков во всем мире.

Ранее Песков рассказал, играет ли Путин в хоккей.