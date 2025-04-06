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Овечкин идет за главным рекордом в истории НХЛ: «Вашингтон» против «Айлендерс». LIVE

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз». ОНЛАЙН

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Wendell Cruz/IMAGN IMAGES/Reuters
«Вашингтон Кэпиталз» во главе с Александром Овечкиным играет на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). От звания лучшего снайпера в истории НХЛ Великую Восьмерку отделяет всего один гол. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ — регулярный чемпионат.
Матч не начался
06 апреля 19:30
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк, США
0 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
Стадион «Ю-Би-Эс-Арена», Элмонт, США
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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19:25

Российский вратарь Илья Сорокин, который еще ни разу не пропускал от Овечкина, выйдет с первых минут у «Айлендерс», а ворота «Вашингтона» будет защищать Чарли Линдгрен.

19:15

Добрый вечер, уважаемые читатели! Сегодня «Вашингтон» играет с «Нью-Йорк Айлендерс». Начало матча запланировано на 19.30 мск.

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