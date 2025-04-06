06 апреля 2025, 19:30 Спорт Овечкин идет за главным рекордом в истории НХЛ: «Вашингтон» против «Айлендерс». LIVE НХЛ. Регулярный чемпионат. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз». ОНЛАЙН Стефан Браун

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«Вашингтон Кэпиталз» во главе с Александром Овечкиным играет на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). От звания лучшего снайпера в истории НХЛ Великую Восьмерку отделяет всего один гол. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат. Матч не начался 06 апреля 19:30 Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк, США 0 : 0 Вашингтон Кэпиталз Вашингтон, США Стадион «Ю-Би-Эс-Арена», Элмонт, США 1-й период 2-й период 3-й период