Песков рассказал, играет ли Путин в хоккей

Президент РФ Владимир Путин регулярно играет в хоккей. Об этом в ходе интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1», рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во время беседы журналист Павел Зарубин задал ему вопрос, продолжает ли российский лидер заниматься этим видом спорта.

«Он играет, он играет регулярно в хоккей. Это единственное, что я знаю», — ответил Песков.

6 апреля известный российский хоккеист и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В тот день в Нью-Йорке состоялась игра между «Кэпиталз» и «Айлендерс», в ходе которой Овечкин забил 895-й для себя гол и превзошел достижение Гретцки на одну шайбу.

Впоследствии президент РФ поздравил хоккеиста с этим достижением. Путин подчеркнул, что установление снайперского рекорда стало не только личным успехом Овечкина, но и праздником для болельщиков во всем мире.

Ранее американский лидер Дональд Трамп оценил идею Владимира Путина о проведении матча между сборными из игроков НХЛ и КХЛ.