Овечкин рассказал, как хочет забить 895-й гол в НХЛ

Овечкин заявил, что не хочет забить 895-й гол в НХЛ в пустые ворота

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на послематчевой пресс-конференции после матча регулярного чемпионата против «Чикаго Блэкхоукс» заявил, что не хотел бы забросить рекордную 895-ю шайбу, которая позволит ему единолично выйти в лидеры списка снайперов лиги за всю ее историю, в пустые ворота.

По его словам, было бы здорово, чтобы в момент следующего гола ему в воротах противостоял голкипер.

«Я сказал, что не хочу забивать 895-й гол в пустые ворота», — сказал Овечкин.

«Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб (894) с Уэйном Гретцки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда «Кэпс» примут дома «Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, как в Вашингтоне отреагировали на 894-й гол Александра Овечкина.