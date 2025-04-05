Овечкин выпил пива после 894-й шайбы в НХЛ

Российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после матча регулярного чемпионата против «Чикаго Блэкхоукс» заметили с банкой пива. Момент попал в кадры телетрансляции по окончании встречи.

39-летний форвард, переодевшийся в тренировочную форму после игры, шел на интервью — перед общением с журналистом Овечкин заметил рядом с собой холодильник с пивом и открыл одну банку.

«Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб (894) с Уэйном Гретцки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда «Кэпс» примут дома «Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Александра Овечкина облили пивом в раздевалке «Вашингтона» после рекордной шайбы.