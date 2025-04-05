Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Овечкин снова забил и сократил отставание от Гретцки до минимума

Овечкин забросил 893-ю шайбу в НХЛ, он отстает от Гретцки на один гол
close
Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхокс». Идет первый период, столичная команда ведет со счетом 1:0.

Овечкин забил на четвертой минуте матча. Этот гол стал для него 893-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. До повторения рекорда Уэйна Гретцки по результативности 39-летнему капитану «Вашингтон Кэпиталз» остается всего один точный бросок.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

4 апреля Telegram-канал Coolest Game on Earth сообщил, что шесть лет назад Александр Овечкин впервые допустил, что может побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

До этого президент НХЛ по контенту, мероприятиям и продакшену Стив Майер рассказал, что лига плотно занимается подготовкой к чествованию Александра Овечкина в момент, когда он побьет рекорд Уэйна Гретцки.

Ранее за Овечкиным закрепили персональную телекамеру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами