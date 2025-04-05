Овечкин снова забил и сократил отставание от Гретцки до минимума

Овечкин забросил 893-ю шайбу в НХЛ, он отстает от Гретцки на один гол

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхокс». Идет первый период, столичная команда ведет со счетом 1:0.

Овечкин забил на четвертой минуте матча. Этот гол стал для него 893-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. До повторения рекорда Уэйна Гретцки по результативности 39-летнему капитану «Вашингтон Кэпиталз» остается всего один точный бросок.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

4 апреля Telegram-канал Coolest Game on Earth сообщил, что шесть лет назад Александр Овечкин впервые допустил, что может побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

До этого президент НХЛ по контенту, мероприятиям и продакшену Стив Майер рассказал, что лига плотно занимается подготовкой к чествованию Александра Овечкина в момент, когда он побьет рекорд Уэйна Гретцки.

Ранее за Овечкиным закрепили персональную телекамеру.