Вашингтон Кэпиталз

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Сам Александр не акцентирует внимание на погоне за рекордом. В интервью пресс-службе «Вашингтона» он заявил, что главное — ближайшая игра.

«Это веселое время. Увидим, что будет дальше, но сейчас все мое внимание приковано к конкретному матчу», — сказал Ови.