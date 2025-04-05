В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александра Овечкина дома играет с «Чикаго». Болельщики во всем мире следят за тем, как российский форвард приближается к «вечному» снайперскому рекорду Уэйна Гретцки: до звания лучшего снайпера всех времен Великую Восьмерку отделяет три гола. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
НХЛ — регулярный чемпионат.
Не начался
05 апреля 02:00
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
0 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго, США
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон, США
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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02:00
Сам Александр не акцентирует внимание на погоне за рекордом. В интервью пресс-службе «Вашингтона» он заявил, что главное — ближайшая игра.
«Это веселое время. Увидим, что будет дальше, но сейчас все мое внимание приковано к конкретному матчу», — сказал Ови.
01:55
НХЛ активно готовится к чествованию Овечкина, историческое событие может произойти в любом из ближайших матчей. В этом сезоне россиянин уже оформлял хет-трик — возможно, ему удастся это и сегодня?
01:50
Начало встречи запланировано на 02:00 по московскому времени.
01:45
Доброй ночи, уважаемые читатели! «Вашингтон» принимает «Чикаго» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Лидера «столичных» Александра Овечкина от звания лучшего снайпера всех времен отделяет три гола. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.