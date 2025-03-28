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Российский футболист: о переговорах Путина и Трампа будет написано в учебниках

Футболист Бакаев: о переговорах Путина и Трампа будет написано в учебниках
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Футболист Зелимхан Бакаев заявил, что о переговорах президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа будет написано в учебниках, передает «РБ Спорт».

«Про переговоры Путина и Трампа все читаю. Это мне интересно. Это история. Лет через 20, если не раньше, про это в учебниках будет написано. Видно, что люди пытаются что-то сделать», — сказал Бакаев.

Бакаев выступает на правах аренды за подмосковные «Химки», права на игрока принадлежат петербургскому «Зениту». В текущем сезоне Бакаев провел 18 матчей, забив четыре мяча.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого одобрили проведение матча между сборными, составленными из игроков НХЛ и КХЛ.

Подробности о проведении такого поединка пока неизвестны. Указано только то, что игры будут организованы в США и России.

Ранее Бакаев рассказал, сможет ли Соболев проявить себя в «Зените».

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