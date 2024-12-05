Футболист «Химок» рассказал, сможет ли Соболев проявить себя в «Зените»

Футболист подмосковных «Химок» Зелимхан Бакаев заявил, что форвард петербургского «Зенита» Александр Соболев сможет проявить себя в команде, передает Legalbet.

«Я думаю, что он сможет проявить себя в «Зените». У него есть все данные для этого. Сейчас главное для него — хорошо провести зимние сборы, а дальше все уже будет зависеть от него», — сказал Бакаев.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». После перехода нападающий сыграл в девяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), однако отметиться результативными действиями не сумел.

13 октября стало известно, что тренерский штаб «Зенита» запретил Соболеву проводить много времени в компьютерной игре Dota 2.

В августе появилась информация, что за две недели Соболев провел 24 часа в компьютерной игре Dota 2. Он потратил на внутриигровые предметы 512 тыс. рублей. Также форвард играл в CS 2, уступил в половине матчей и потратил 77 тыс. рублей.

Ранее Соболев объяснил свою любовь к Dota 2.