«Ведем работу»: в России готовятся к матчу НХЛ и КХЛ

Минспорт России ведет работу по организации матчей между игроками НХЛ и КХЛ

Министр спорта России, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что работа по организации матча между сборными Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уже началась. Его слова приводит ТАСС.

«Это отличная идея, мы уже начали прорабатывать матчи между игроками КХЛ и НХЛ. Пока сложно назвать даты, но мы уже ведем работу», — подчеркнул он.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого одобрили проведение матча между сборными, составленными из игроков НХЛ и КХЛ.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил «Матч ТВ», что решение о допуске сборной России на Игры будет принимать уже новое руководство МОК после мартовских выборов.

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026.

Ранее стало известно, где может пройти матч между НХЛ и КХЛ.